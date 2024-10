¡Ya no respondió! Adrianzén evita declarar sobre el cofre presidencial: "Por respeto, no lo voy a hacer"

Tras afirmar que la presidenta de la República, Dina Boluarte, estuvo en el condominio Mikonos, el premier Gustavo Adrianzén evitó declarar sobre el caso 'cofre'.

En declaraciones a la prensa, el presidente del Consejo de Ministros lamentó las "confusiones" que causaron sus declaraciones sobre la presencia de la mandataria en el conjunto residencial y reiteró que no se pronunciará nuevamente sobre el caso 'cofre'.

"Yo lo lamento profundamente que esas confusiones se hayan producido, que yo sea parte de ello, pero dije que no iba a declarar y por favor, respeto. No lo voy hacer", declaró.

Cabe mencionar que, Adrianzén indicó que los hechos se produjeron antes que asumiera el cargo.

"Los hechos ocurridos en febrero con relación al uso del cofre y destino de este, se produjeron antes que asumiera la PCM y no me volveré a pronunciar sobre ellos, pido disculpas por la confusión incurrida. Este es un asunto administrativo q debe ser atendido solo por dichas instancias", escribió.

Como se recuerda, el titular de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) aseguró que la mandataria sí estuvo presente en el condominio Mikonos los días que el 'cofre' presidencial fue visto visitando los inmuebles en Asia.

"Les comento lo que yo sé, la señora presidenta estuvo en la urbanización Mikonos, no le puedo decir ni de donde vino, ni a que hora llegó, ni a que hora se fue, ni con quien se entrevisto, porque lo he dicho en anteriores oportunidades, esto forma parte de la reserva que tenemos que tener porque se trata de la presidenta de la República. No podemos andar por ahí diciendo, a que hora va ir a tal lugar ni con quien se va a entrevistar" declaró.