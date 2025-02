Chorrillos: Exitosa y Gobierno de Taiwán entregan gran donación de alimentos a olla común "Esperanza de Vida"

21/02/2025 / Exitosa Noticias / Salva una olla

Desde Chorrillos, la olla común "Esperanza de Vida", ubicada en el asentamiento humano San José II, fue beneficiada por la campaña "Salva una Olla" de radio Exitosa, en conjunto con el Gobierno de Taiwán. Las representantes de la organización recibieron una importante donación de alimentos que podrán utilizar en la preparación de sus menús diarios.

Olla común recibe apoyo de "Salva una Olla"

Gracias a la Oficina de Apoyo Económico y Cultural de Taipéi, se realizó una significativa entrega de productos, alegrando a las encargadas de la cocina y a las personas que acuden al lugar en busca de sustento.

Entre los productos donados se incluyeron latas de atún, aceite, avena, sacos de arroz, pastas, galletas, papas, camotes y otras verduras. Laura Pérez, presidenta de la olla común, expresó su gratitud y emoción ante la inesperada ayuda recibida.

"Muchas gracias, yo estoy muy emocionada porque, la verdad, no esperábamos esta donación. Agradecerle mucho a radio Exitosa y a Taiwán, muchísimas gracias porque de verdad sí lo necesitamos. Ha sido una sorpresa para todas nosotras. (...) Somos 70 socios y tenemos casos sociales, entre ellos adultos mayores que viven solos y dependen de la ollita", comentó.

Ayuda para los más necesitados

La representante explicó que esta olla común surgió durante la pandemia debido a la necesidad de las familias de la zona. Entre los beneficiarios hay niños, personas con discapacidad y otros en situación de vulnerabilidad. Sin embargo, aún enfrentan dificultades, como la falta de acceso al agua potable.

Pérez detalló que, debido a la ubicación del asentamiento, el suministro de agua es incierto y muchas veces deben recurrir a alternativas para lavar los utensilios, ya que no cuentan con un lavadero. " No tenemos agua, y a veces el aguatero nos deja, y a veces no. Lavadero no tenemos, entonces tenemos que estar lavando en las tinitas. Necesitamos un lavadero ", explicó.

Campaña solidaria sigue en marcha

Una vez más, Exitosa, con el respaldo de la Oficina de Apoyo Económico y Cultural de Taipéi, hizo posible la entrega de productos esenciales para la alimentación de muchas personas en situación de vulnerabilidad. Las empresas interesadas en sumarse a la iniciativa pueden comunicarse al número: 980025540.

