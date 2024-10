¿El fin de una era? Mark Zuckerberg revela NUEVO DISPOSITIVO que reemplazaría a los smartphones

11/10/2024 / Exitosa Noticias / Tecnología

El empresario tecnológico Mark Zuckerberg causó asombro durante las últimas horas. El dueño de Meta, conocido por sus innovadoras propuestas, reveló en una reciente entrevista que un particular producto estaría reemplazando gradualmente a los teléfonos inteligentes o smartphones. ¿Será este el fin de una era para los dispositivos ya conocidos?

Nuevo dispositivo reemplazaría a smartphones

Hace algunos días, el creador de Facebook conversó con una popular creadora de contenidos especializados en tecnología. Durante la entrevista, el CEO de Meta se refirió a las nuevas tendencias del rubro que surgirán dentro de los próximos años. En tal sentido, se atrevió a dar un alcance sobre el futuro de los smartphones.

En palabras del propio Zuckerberg, las nuevas tecnologías no sustituirían por completo a las anteriores, sino que estarían vinculadas una con la otra. Por ello, ejemplificó el uso de las computadoras y los teléfonos celulares: pese a que este último es el más utilizado por sus similitudes funcionales a las de una PC, no significa que ahora nadie use las máquinas de escritorio.

"Creo que las gafas serán la próxima gran plataforma informática. Pero cada nueva plataforma no suele sustituir a la anterior. Es probable que a menudo te pase que estás sentado en tu escritorio y tienes la computadora allí, pero sigues sacando el teléfono para realizar cosas", manifestó.

¿Cómo reemplazaría a los smartphones?

Con ello, el empresario estadounidense dejó en claro que este novedoso artefacto visual tendría un mayor alcance dentro de 6 años. Además, detalló porqué su incorporación dentro del mercado tecnológico tendrá un gran impacto en la sociedad, al punto de que esto podría "ocupar" el lugar que ahora tienen los teléfonos móviles.

"Lo que creo que va a pasar con las gafas es que vamos a llegar a este punto, probablemente en algún momento de la década de 2030, en el que tienes tu teléfono contigo, pero va a permanecer más tiempo en tu bolsillo porque simplemente vas a estar haciendo más y más cosas en tus gafas que tal vez hoy harías en tu teléfono", precisó.

Lo expresado por el multimillonario guarda relación con el proyecto que viene gestionando su compañía. Bajo el nombre de Orion (similar a la constelación), Meta presentará al público unas gafas de realidad aumentada, la cual permitiría interactuar con interfaces capaces de ser controlados por gestos.

De esta manera, Mark Zuckerberg anunció que las gafas tecnológicas podrían ser el nuevo reemplazo de los ya conocidos smartphones, algo que podría ser el fin de una era en la tecnología.