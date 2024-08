¿Revisar el teléfono de mi pareja es un delito?: Entérate AQUÍ si es que estarías rompiendo la ley

¿El fin justifica los medios? La confianza en una relación, sea la que sea, es la base para que estas se desarrollen con normalidad. Sin embargo, existe una ligera línea entre las maneras en que pueden darse algunas inseguridades, tales como las ganas de revisar el teléfono del compañero. Pero ¿Qué tan legal es que una persona revise el teléfono de su pareja?

En el pasado, la privacidad estaba contemplada por el mismo Código Penal, en la Violación del Secreto de las Comunicaciones, bajo su artículo 161. Este, contempla, más que nada, una inviolabilidad de todo elemento análogo que signifique privacidad e intimidad para el usuario.

"El que, abre, indebidamente, una carta, un pliego, telegrama, radiograma, despacho telefónico u otro documento de naturaleza análoga, que no le esté dirigido, o se apodera indebidamente de alguno de estos documentos, aunque no esté cerrado, será reprimido con pena privativa de libertad no mayor de dos años y con sesenta a noventa días - multa", reza el documento.