Movistar amplía por tres años su patrocinio con Movistar KOI para alcanzar una década de apoyo a los eSports

28/02/2024 / Exitosa Noticias / Tecnología

Telefónica Movistar ha anunciado durante el Mobile World Congress (MWC) que seguirá vinculado al equipo de eSports Movistar KOI durante tres años más. La compañía cumplirá diez años de apoyo al mundo de los eSports desde su entrada pionera en este ámbito.

Movistar KOI nace de una reciente alianza con OverActive Media, empresa global de gaming y deportes electrónicos que cotiza en la bolsa canadiense, y KOI, club liderado por Ibai Llanos y Gerard Piqué. Se trata del mayor proyecto de Movistar en el mundo de los eSports hasta la fecha, y el más ambicioso que existe en España y en países castellanoparlantes.

Movistar KOI engloba los activos de Movistar Riders, equipo vinculado a Movistar desde 2017, los de OverActive Media y los de KOI, propiedad de Ibai Llanos y Gerard Piqué.

Durante su trayectoria, Movistar Riders ha destacado como uno de los principales clubes de eSports de España. Sus jugadores han representado la marca en múltiples torneos a escala nacional e internacional, compitiendo en los juegos más populares como League of Legends (LoL), Counter-Strike: GO (CSGO), FIFA o Rainbow Six:Siege.

El equipo, fundado en 2017, es el vigente campeón de la Superliga de la Liga de Videojuegos Profesional (LVP) y el actual subcampeón de EMEA MASTERS, una suerte de Champions entre los equipos ganadores de las respectivas ligas nacionales de la League of Legends.

Dentro del territorio de CS2, Movistar KOI ha vuelto a hacer historia clasificándose para el Major de Copenhague, el primer Major de CS2; y MadLions KOI se ha convertido en el subcampeón del split de invierno de la League of Legends EMEA Championship (LEC), convirtiéndose en uno de los equipos más relevantes en toda Europa.

Con la renovación del patrocinio, que se extiende al menos hasta finalizar 2026, Movistar alcanzará diez años de impulso al equipo. Movistar avanza así en su exposición y apoyo al mundo de los eSports y se posiciona como referente del entretenimiento digital a nivel mundial.

Compromiso renovado

El nuevo Movistar KOI tiene su sede en el Movistar eSports Center, situado en Matadero Madrid, un centro de alto rendimiento donde tanto jugadores como cuerpo técnico cuentan con los medios más avanzados para desarrollar su actividad al máximo nivel.

Este equipo de eSports también seguirá muy comprometido con el uso responsable y seguro de la tecnología de Movistar, con iniciativas como 'Family Game'. Desde 2019, Movistar Riders apoya el movimiento internacional 'My Game My Name' para concienciar a la sociedad de los problemas a los que se enfrentan las mujeres cuando juegan a videojuegos online. En lo deportivo, el proyecto bajo MAD Lions KOI impulsa dos equipos femeninos de referencia, uno de League of Legends y otro de Valorant.

Por su parte, KOI ha destacado como una de las mayores organizaciones de deportes electrónicos en todo el mundo en cuanto a número de seguidores y aficionados. Sus partidas de League of Legends han alcanzado récords históricos de audiencia en la Superliga LVP, con un promedio de más de 100.000 espectadores en todas sus participaciones en las transmisiones desde los canales de Twitch de la LVP y de Ibai Llanos, el más conocido de todos los creadores de contenido digital de España.