Daniela Darcourt asegura que Gobierno busca dividir a los artistas tras reunión con músicos

A pesar de haber anunciado que no asistiría, Daniela Darcourt participó de la marcha nacional contra la inseguridad ciudadana. La cantante de salsa respaldó la movilización, asegurando que está comprometida en la búsqueda de soluciones frente a esta crisis. Además, criticó duramente al Gobierno, responsabilizándolo de querer desunir a los artistas peruanos.

Daniela Darcourt asistió a marcha contra la inseguridad

En declaraciones para la prensa, la intérprete de 'Señor mentira' indicó que casi toda la población exige justicia y acciones rápidas ante la ola de delincuencia que azota al Perú. La salsera pidió a las autoridades actuar pronto para evitar más muertes, y así no se normalicen los asesinatos. Además, se refirió a las críticas que recibió por anunciar que no asistiría a la manifestación, señalando que su mensaje fue malinterpretado.

En ningún momento quise retroceder por ser pecho frío, por ser tibia ni ninguna de estas cosas. Lamentablemente, se malinterpretó, pero al final del día estoy aquí poniéndole la frente, la cara a toda esta situación. Soy una persona que siempre se ha caracterizado por decir las cosas que piensa, a veces errando y a veces no", expresó en un inicio.

En esa línea, aseguró que tanto ella como las agrupaciones que descartaron participar de la marcha se han disculpado por ello. No obstante, resaltó que algunas personas han intentado dividir a la población con este discurso. "Empezando desde el mismo Gobierno, porque no estaba dirigido a la gente que nos sigue. Siempre los he tratado como familia", puntualizó.

Cantante culpa al Gobierno de dividir a los artistas

Tras lo expuesto, Daniela se refirió a la reunión convocada por la parlamentaria Patricia Juárez, en donde algunos artistas participaron para exponer sus preocupaciones respecto a las extorsiones que los aquejan. La salsera lamentó que algunos de sus colegas hayan asistido, a pesar de haberse coordinado que ninguno iría.

Por supuesto que sí. Han habido colegas que se han sentado en una reunión. En un grupo habíamos acordado, radicalmente, no ir. No quiero opinar por ninguno de esos compañeros, pero aquí estamos. Mi equipo y el equipo de los demás que estamos poniéndole frente a esto", aseveró.

Por último, destacó que la población es quien más se representa a sí misma, en lugar de los políticos. "Tenemos un gobierno tan nefasto, que no podemos hacer más. Tenemos que buscar la manera como esta, y soluciones como esta para intentar conseguir algo diferente", comentó, añadiendo que marchó vestida de blanco porque no quiere más muertes.

Así, la cantante Daniela Darcourt afirmó que el Gobierno pretende dividir a los artistas, tras la reunión sostenida entre músicos y la primera vicepresidenta del Congreso.