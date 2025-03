Madre de familia culpa a Dina Boluarte de crisis nacional de inseguridad: "No hicieron su trabajo"

21/03/2025 / Exitosa Noticias / #todoscontraelcrimen

La crisis de inseguridad en el país sigue generando indignación. En diálogo con Exitosa, Miriam Ramírez, presidenta de la Asociación de Padres de Familia de Colegios Privados del Perú, responsabilizó directamente a la mandataria Dina Boluarte, asegurando que su gestión no ha tomado medidas efectivas.

"Los niños, niñas y adolescentes tienen familia, tienen a sus padres y madres, y no los vamos a dejar solos. Porque si el gobierno los deja solos, nosotros no. Mira, nosotros saldremos y los cuidaremos de la manera que podamos, pero que de todo esto se entere la señora Boluarte, porque no lo están haciendo bien", enfatizó.

Falta de medidas efectivas

Miriam Ramírez cuestionó la declaratoria de emergencia, indicando que no se percibe un plan claro detrás de la presencia militar en las calles.

Asimismo, señaló que las autoridades han ignorado las propuestas ciudadanas para frenar la delincuencia. Entre ellas, mencionó el toque de queda para motocicletas lineales, el uso obligatorio de GPS y el empleo de drones de seguridad.

"Formas hay, pero no lo están haciendo bien. Si un ciudadano que no está encargado de la defensa del país tiene que decirles qué hacer, es porque hemos tocado fondo", afirmó.

Madre de familia culpa a Dina Boluarte

La representante también criticó el manejo del gobierno ante el incremento de crímenes violentos y la falta de reconocimiento de la gravedad del problema.

"Pero si te dicen: 'No está todo bien, vivo en un falso, en una falsa dimensión, en el país de las maravillas', como quieras llamarlo, entonces te asustas", expresó.

Además, advirtió que la violencia está afectando a los sectores más vulnerables, incluyendo a niños y ancianos. "Mataron a un anciano en su bodega, ya matan porque matan. No tiene sentido", lamentó.

Finalmente, reiteró su compromiso con la seguridad de los menores de edad. "Si el gobierno no protege a los niños, nosotros sí. Un país que no puede ni siquiera proteger a su futuro está condenado. No podemos seguir así", concluyó.

