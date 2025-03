Giuliana Rengifo se quiebra en vivo ante ola extorsiva: "No nos dejen solos, ¿dónde están las autoridades?"

La cantante de cumbia Giuliana Rengifo instó al Gobierno a tomar medidas más contundentes ante la creciente inseguridad en el Perú. La artista se refirió al reciente asesinato de su colega Paul Flores, conocido como 'Russo', y denunció que, pese a haber reportado ser víctima de extorsión, la respuesta de la Policía ha sido prácticamente nula.

En una entrevista con Jorge Valdez para el programa En Defensa de la Verdad, la intérprete lamentó la crítica situación delictiva que afecta, particularmente, al mundo artístico peruano. Según su testimonio, las autoridades no están cumpliendo con su deber de proteger a la ciudadanía.

Rengifo detalló que, desde hace meses, ha sido blanco de amenazas constantes por parte de extorsionadores que le exigen grandes sumas de dinero a cambio de no atentar contra su vida. Pese a haber presentado denuncias formales y entregado toda la documentación requerida, afirma que, tras un mes de espera, aún no ha recibido respuesta alguna.

El caso se torna aún más grave, pues la cantante reveló que el Ministerio del Interior se comunicó con ella para ofrecerle garantías de seguridad, sin embargo, hasta la fecha, no ha recibido ninguna protección. Esta falta de acción ha generado en ella una sensación de abandono por parte de las autoridades.

Visiblemente afectada y entre lágrimas, la artista pidió a las autoridades no abandonar a los artistas y actuar con mayor firmeza frente a la delincuencia, que ya ha cobrado la vida de varios ciudadanos, incluyendo la de su colega Paul Flores.

"No nos desamparen, no nos dejen solos. Nosotros llevamos alegría y diversión. No es justo lo que nos está pasando. ¿Dónde está la gente por la que votamos? Los elegimos para que gobiernen y protejan. Pedimos que realmente tomen conciencia. No nos abandonen y que haya mano dura contra la delincuencia", expresó con indignación.