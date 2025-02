Ashley Tisdale comparte el momento divertido cuando su hija se confundió y pensó que Zac Efron era su papá

Ashley Tisdale, conocida por su icónico papel de Sharpay Evans en High School Musical, contó una anécdota divertida sobre su hija mayor, quien a sus tres años, ha comenzado a descubrir el mundo del cine y la fama de su madre. En una reciente entrevista en el podcast Breaking Beauty, la actriz reveló cómo su hija hizo una confusión bastante graciosa al ver la película.

La pequeña, que ya sabe que su mamá fue parte de una de las películas más populares de Disney, High School Musical, quedó sorprendida al ver a Zac Efron en la pantalla.

Lo que parecía ser una simple referencia a un ícono de la infancia de muchos, causó un pequeño malentendido en la niña. La pequeña, al ver a Efron en el filme, pensó que él era su papá.

"Ella ha visto High School Musical, puede que hace un año, mi marido se a puso y yo pensé ¿Qué estás haciendo?, y pensó que Zac Efron era su padre y yo: No ese no es papi, y ella "Papi" y yo no, no, no, simplemente porque tenga el pelo oscuro, no es papi", declaró Ashley Tisdale.