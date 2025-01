Cueva afirma que Pamela López insistió en volver con él, pero se negó: "Eso la hirió e intentó agredirme"

Christian Cueva sigue en medio de la polémica. Esta vez, el deportista brindó una versión totalmente diferente a la de Pamela López. Según sus propias palabras, fue él, quien finalmente se dio cuenta que no podían seguir aparentando que eran una familia feliz, por lo que se negó a volver con ella pese a su insistencia.

En más de una ocasión, Pamela López ha salido a afirmar que Christian Cueva le pedía a gritos retomar su relación con el objetivo de seguir manteniendo a su familia unida y feliz. Sin embargo, esta versión ha sido desmentida por el mismo deportista, quien, en entrevista con Andrea Llosa, aseguró que se encargó de ponerle punto final a su matrimonio por el bien de ambos.

Y es que al volver de España, luego de la operación a la rodilla que se practicó, pudo darse cuenta que lo que tenía con la madre de sus hijos ya no era "amor" y que, al contrario, sentía que se estaban mintiendo.

"Llegó un momento en que dije: 'Creo que esto no es amor, nada está bien, creo que nos estamos mintiendo'. Yo regresé, pero ya no le contestaba el teléfono, aunque ella insistió llamándome por una semana", dijo en un primer momento.

Christian Cueva afirma que Pamela López le insistía para volver.

Pese a que le habría puesto un alto a la madre de sus hijos, Cuevita detalló que López seguía insistiéndole, llegando al punto de esperar detalles como un ramo de flores que, dicho sea de paso, jamás le dio.

"De repente, ella quería que todo volviera a ser como antes. Esperaba un ramo de flores y un detalle, pero eso no pasó. Le dije que ya no iba más y me buscó en la Videna para pedirme que regresáramos", continuó explicando.