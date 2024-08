¿Buscaban un robot? Mujer pierde empleo por ser demasiado simpática

13/08/2024 / Exitosa Noticias / Virales

Un inusual hecho se hizo viral en redes sociales. Y es que una mujer denunció haber perdido un empleo por nada más y nada menos que ser "demasiado simpática". Sus reclutadores le informaron de la insólita decisión, argumentando que uno de sus dotes femeninos no le permitieron quedarse con el puesto.

Mujer pierde empleo por ser simpática

María Manuela Fernández, una mujer graduada como analista de Recursos Humanos y nacida en Buenos Aires, Argentina, compartió una historia bastante peculiar en su cuenta oficial de LinkedIn.

Y es que, de acuerdo a su versión, fue protagonista de un extraño episodio, luego de que las personas encargadas de entrevistarla para el puesto de "selectora" en una prestigiosa consultora la rechazaran porque era muy simpática.

En un primer momento, Fernández contó que, hace aproximadamente un mes, se postuló a un empleo, pero inmediatamente le negaron la posibilidad, lo cual fue bastante entendible.

"Me postulé hace un mes para ser selectora en una consultora. Tuve la entrevista pero me dijeron 'preferimos seguir con otra persona'. Súper entendible, no es la primera vez que me lo dicen", inició diciendo.

Sin embargo, su sorpresa llegó cuando volvió a postular a otro empleo que, sin imaginar, terminó siendo ofrecido por la misma consultora que hace un mes la rechazó. Es así que, al brindarle el veredicto final, el email que le enviaron afirmaba que por haber sonreído mucho no la tomaron en cuenta.

"Ayer me postulé otra vacante, pero resulta que era la misma, esta vez realizada por otra persona. Y hoy me llegó este mail: 'Sonreíste demasiado, te reíste, fuiste muy simpática' y por esto no me eligieron para el puesto", agregó bastante sorprendida.

¿Cómo tomó la decisión?

En cuanto a su reacción, la mujer mencionó que fue inevitable no enojarse, sobre todo porque el argumento le pareció absurdo. Sin embargo, ahora toma dicho momento como una experiencia divertida.

"Al principio me enoje, pero ahora me río. Creo que la risa es más fuerte que yo. Me gusta ser positiva, ver el vaso lleno, ver lo bueno de las situaciones y las personas (...) Una licenciada que se ríe, que cosa... yo pensaba que se sonríe para la vida y no solo para la foto", explicó.

De esta manera, se conoció que una mujer perdió un empleo, luego de que sus reclutadores aseguraran que era una persona muy simpática y que, además, sonreía mucho. Su historia la contó en LinkedIn para que otras personas también lo tengan en cuenta.