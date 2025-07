Mujer impacta al enchinarse las pestañas con pinza de mecánica: "Antes muerta que sencilla"

30/07/2025 / Exitosa Noticias / Virales

Una mujer ha dejado sin palabras a miles de internautas tras mostrar su inusual técnica de belleza: se enchina las pestañas usando una pinza de mecánica. La escena fue registrada por su sobrina, quien decidió subirla a redes. En el video, se ve a la protagonista aplicando la herramienta con total precisión, sin una pizca de miedo, ganándose el respeto de más de uno.

Inusual técnica de belleza

El video, que ha empezado a circular con fuerza en redes sociales, muestra a una mujer utilizando una herramienta nada común en el mundo del maquillaje: una pinza de mecánica.

Sí, de esas que se usan para arreglar fierros, bicicletas o incluso autos ¿Su objetivo? Enchinarse las pestañas ¿El resultado? Un clip viral que ya acumula cerca de 5 mil reacciones.

La escena fue captada por su sobrina, quien decidió subirla a internet para mostrar la singular técnica de su tía. En el video se puede ver a la protagonista completamente tranquila, como si lo hiciera todos los días, frente a un pequeño espejo de maquillaje.

Con toda la paciencia y precisión del mundo, la mujer toma la pinza, la acomoda con cuidado y procede a rizar sus pestañas como toda una profesional. El texto que acompaña el video no puede ser más claro y divertido: "Mi tía cuando no tiene rizador de pestañas".

Reacciones en redes sociales

Como era de esperarse, los usuarios no tardaron en reaccionar con todo tipo de comentarios. Algunos celebraron la creatividad de la mujer, diciendo cosas como "Esa mujer es una todo terreno" o "Yo sería esa peligrosa", mientras que otros optaron por icónicas frases como "Antes muerta que sencilla", dándole un toque más cómico al asunto.

No faltaron tampoco los que, entre risas, advirtieron lo riesgoso del método y recomendaron no imitar la hazaña. Y es que, aunque el clip se haya convertido en tendencia, no deja de ser una maniobra que podría causar algún accidente si no se realiza con sumo cuidado.

Eso sí, lo que nadie puede negar es que el video ha generado conversación, entretenimiento y, sobre todo, ha dejado en evidencia hasta qué punto puede llegar la inventiva cuando se trata de salir del paso con lo que se tiene a la mano.

Aunque muchos aún no superan el susto ni el asombro, el video de esta mujer enchinándose las pestañas con una pinza de mecánica sigue dando vueltas por redes sociales. Su peculiar técnica, grabada por su sobrina, ha generado miles de reacciones y comentarios.