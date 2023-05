Cómico peruano 'Pepe Rocky' presume su primer auto en redes sociales: "La gente me va a tener envidia"

'Pepe, el popular Rocky', un reconocido cómico muy solicitado y aclamado, compartió un video en sus redes sociales para mostrar su última adquisición. Este humorista cuenta con su propio fanpage y canal de YouTube, donde comparte recetas, chistes, anécdotas y más. Recientemente, no pudo resistirse a contarles a sus seguidores que se ha convertido en el orgulloso propietario de un peculiar auto.

"La gente, yo sé, que me va a tener envidia, porque gracias a Dios, gracias a mi trabajo, me he comprado un carrito", inició narrando el comediante, cuyo nombre real es José Luis Castillo.