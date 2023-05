"¡No vuelvo a confiar!": Joven quedó en shock luego de apostar por Alianza Lima

26/05/2023 / Exitosa Noticias / Virales

La pasión de un hincha es grande cuando el 'equipo de sus amores' juega un partido de local. Muchos de ellos no dudan en poner toda su fe en su selección y deciden apostar dinero, incluso todos sus ahorros en favor de su escuadra deportiva. Es así como un video publicado por la cuenta de @wllchrritoqm, en la famosa plataforma asiática de TikTok, sorprendió a todos con la historia de un joven que perdió su dinero al confiar en Alianza Lima.

Confiaba en el cuadro blanquiazul

En la descripción del video se lee: "Vamos con fe... todo o nada... no soy de Alianza, pero 'ta jugando bien y dinero es dinero", señalando que el joven se sentía muy confiado por los últimos resultados dados por los jugadores del equipo blanquiazul.

Por ello, en el material audiovisual de 56 segundos se ve al chico corriendo a un local de apuestas para dejar S/ 1.000 en favor de los Íntimos, sobre Libertad por la Copa Libertadores. Incluso mencionó que, si perdía, prometía comer arroz con huevo por todo un mes.

¡Vamos con fe!

"¡Vamos con fe! (...) Voy a llorar gente", se le escucha decir al chico, pero a pesar de su gran entusiasmo por obtener buenos resultados tras su apuesta, todo cambió cuando la escuadra de Libertad de Paraguay venció a Alianza Lima por 2-1, en el estadio Alejandro Villanueva, más conocido como 'Matute'.

¿Qué dijeron los seguidores en redes sociales?

Como era de esperarse, el video se volvió tendencia y generó cientos de comentarios de personas que no dudaron en señalar que debió apostar a otro equipo de fútbol y no confiarse. Mientras tanto, otros hinchas de Alianza Lima le dijeron que no pierda la fe, que solo era un traspié y se "volverían a levantar".

"Me pregunto si estará comiendo arroz con huevo", "esos 1.000 soles hubieran sido para el Fondo Blanquiazul", "ahora estará llorando", "apuesta a la segura en los clásicos", "y frío quedó", "la cara de la cajera", "ese Donatelo", "esa es la fe de 'Cuto'", "gracias por la donación", "jajaja que buena pensó que estaba en el torneo local con el árbitro a favor y sin var", "apuesta a la segura en los clásicos....y sobre todo cuando juguemos en la congeladora de Ate", "yo sí le debo al Alianza siempre le apuesto en contra y siempre gano, gracias Alianza Lima por darme todas esas ganancias" fueron algunas de las principales reacciones de los seguidores en el video de TikTok.