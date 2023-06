¿Corea del Sur o Perú? El cuy Renato sorprende con sus resultados del encuentro deportivo

13/06/2023 / Exitosa Noticias / Virales

El viernes 16 de junio juega la selección nacional de fútbol del Perú frente a Corea del Sur, por lo cuál muchos deseamos conocer el pronóstico del resultado del amistoso encuentro deportivo. Es así como un video compartido en redes sociales sorprendió al ver la decisión del cuy 'Renato'.

¿Quién ganará?

Muchos peruanos se encuentran ansiosos por saber quién será el ganador del encuentro amistoso entre ambas selecciones, ya que realizaron algunas apuestas en favor de los jugadores que se encuentran bajo la dirección de Juan Reynoso.

Por ello, el video compartido por la cuenta de don Abel Curandero Andino, en la plataforma de TikTok, causó el asombro de sus seguidores al ver cómo el cuy Renato vaticina una victoria para la 'Bicolor'.

Rodeado de varias cajas con colores de las banderas respectivas de Corea del Sur y del Perú y algunos empates, el curandero comienza a dar vueltas al cuy Renato, y cuando le permite salir, él inicia con su predicción, dirigiéndose a una que tiene la imagen de la bandera de nuestro país.

"Vamos Perú con fe sí se puede, el cuy Renato lo dijo y así será", se lee en la descripción del video de 19 segundos de duración, generando más de una hilarante reacción de los usuarios de las redes sociales.

¿Qué dijeron los seguidores?

Como era de esperarse, el video se volvió tendencia rápidamente y generó miles de comentarios de personas que no dudaron en tomar con buen humor la escena, mientras que otros señalaron que esperaban que la predicción del cuy sea correcta porque apostaron mucho dinero en la victoria blanquirroja y, de equivocarse, lo estarían buscando para hacer "cuy chactado".

"Te voy a hacer cuy chactado si no aciertas, Renato", "en guiso, frito o en sopa, pero no falles que no la cuentas, Renato", "todo por un amistoso", "mi olla te espera si fallas", "gana Perú gente", "ya está, la fija", "todo mi sueldo", "el cuy negro da", "estas si son las reales fijas", "ya aposte mi pensión del mes todo a Corea", "no es que sea un amistoso, es la pasión del hincha de sentirse Peruano, alentar a la selección, cantar el himno, gritar los goles, eso es fútbol", fueron algunas de las principales reacciones de los seguidores en TikTok.

De esta manera, el pronóstico y predicción realizada por el cuy Renato generó gran conmoción en las redes sociales por el amistoso internacional entre Perú y Corea del Sur.