¡Un hincha más! Hombre afirma que Universitario de Deportes es el clásico rival de Boca Juniors

10/06/2023 / Exitosa Noticias / Virales

El fútbol es uno de los deportes favoritos de todos a nivel internacional e incluso aparecen clásicos encuentros entre distintas escuadras como en la Copa Libertadores, un torneo que reúne a los mejores jugadores de cada país de Sudamérica. Es así como un video en TikTok, causó revuelo al conocer la respuesta de un hincha argentino sobre qué equipo considera rival para Boca Juniors.

¿Cuál es el clásico de Boca?

En el material audiovisual de 42 segundos se puede ver cómo un joven entrevistador se acerca a distintas personas para descubrir qué equipo creen que pueda ser rival para un clásico contra Boca Junior en la Copa Libertadores.

La mayoría de respuestas giró en torno a clubes brasileños. Uno de ellos señaló que Fluminense podría ser un gran rival para el 'Xeneize Azul', mientras que otra persona manifestó que Palmeiras (el más repetido) sería la mejor competencia, pero otros nombraron a Corinthians y Gremio.

Sin embargo, quien llamó más la atención fue un hincha argentino al señalar que un buen rival tradicional sería Universitario de Deportes, club peruano, por sus contundentes jugadas.

¿Qué dijeron los seguidores?

Como era de esperarse, el video se volvió viral y generó miles de comentarios de personas que tomaron con buen humor la escena y en apoyar el último comentario, del hincha argentino, al reconocer a Universitario de Deportes merecedor de ser un gran rival para jugar contra Boca Juniors.

Video tiene 190.000 reproducciones

"El último: me anotó un amigo", "Olimpia podría ser un clásico perfectamente", "Palmeiras no hay duda", "Universitario de Deportes, el más grande del Perú", "me dio ternura el último", "coincido con el último", "aguante la crema, papá", "tranquilamente podía ser Sporting Cristal", "Boca es como Milán no sabes cuando va a volver a competir y es uno de los equipos grandes de Sudamérica", "Olimpia dio vuelta en su casa en el 1979, sería su buen clásico aunque con Colo Colo también, hay pica ahí", "Boca contra Sporting Cristal, el partido del siglo, tremendo clásico de América", fueron algunas de las principales reacciones de los usuarios en TikTok.

¡Despierta pasiones! De esta manera, la respuesta del hincha argentino asombró a todos y se volvió tendencia en distintos medios de comunicación, por considerar a un famoso equipo peruano como Universitario de Deportes, como un clásico rival para Boca Junior en el torneo de la Copa Libertadores.