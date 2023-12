"Cuando la pobreza no te deja ser sexy": Mujer sufre incidente con sus zapatillas mientras intenta modelar

11/12/2023 / Exitosa Noticias / Virales

En las redes sociales podemos encontrar un sinfín de contenido que muchas veces logran sacarnos una sonrisa. Esta vez, una mujer que se encontraba en un supermercado sufrió un incidente con sus zapatillas al intentar modelar de manera sexy para la cámara de su acompañante.

No vio venir el incidente

En los centros comerciales suelen ocurrir situaciones que llaman la atención de los presentes. Esto debido a que muchos jóvenes acuden a sus instalaciones para grabar contenido que luego será compartido en sus redes sociales.

Tal y como fue el caso de esta mujer que no vio venir lo que sucedería con su calzado mientras intentaba hacer un sexy video.

En el material audiovisual de seis segundos duración, se observa como la fémina se prepara para modelar en medio de una de las secciones de un centro comercial; sin embargo, al dar sus primeros pasos, la suela de una de sus zapatillas se desprende, causando la risa y el asombro de ella misma.

Y por si fuera poco, de fondo se escucha: "Tú camina tranquila, segura de ti misma, dominante, provocadora", mientras ocurría el inesperado incidente.

Cuando quieres ser sexy, pero la pobreza no te lo permite 🥹 pic.twitter.com/I8VKPpNz7E — El Renacido (@RenaSuspendido) December 10, 2023

El video que fue titulado como "Cuando quieres ser sexy pero la pobreza no te lo permite" se volvió inmediatamente viral, logrando obtener un total de 539 mil reproducciones, más de cuatro mil 'me gusta', alrededor de 600 compartidos y diversos comentarios que no pasaron desapercibidos.

Usuarios reaccionan a video viral

Como era de esperarse, los usuarios de las diferentes plataformas reaccionaron al video viral, dejando una gran cantidad de comentarios. Muchos de ellos se apiadaron de la joven y le recomendaron comprarse zapatillas nuevas, mientras que otros solo atinaron a reírse de la cómica situación.

"Cuando quieres ser sexy pero la pobreza no te deja", "Ja,ja,ja no puede ser", "Y la rapidez y facilidad para encajarla de nuevo", "Tan rica y tan pobre", "Ja,ja,ja el calcetín roto", "Maldita pobreza", "Cinta adhesiva por los dos lados y a seguir la vida", "Toda sexy ella", "Que vergüenza", "Se tiró un mal paso", "Todo se salió de control", "Es momento de comprarse otros", "Estoy cansado, jefe", "El real: Estoy cansado, jefe", fueron algunos de los comentarios que dejaron los usuarios en las redes sociales.

De esta manera, el video de una mujer que sufrió un incidente con sus zapatillas se volvió viral, sobre todo porque perdió la suela de su calzado mientras intentaba modelar de una manera muy sexy frente a las cámaras de su acompañante.