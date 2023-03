Delincuente pide perdón de rodillas para no ser llevado a la comisaría: "Amiguita, perdóname pues amiguita"

03/03/2023 / Exitosa Noticias / Virales

¿Arrepentido? ¡Sorprendente! Un peculiar video llama la atención de los distintos usuarios de la red social de TikTok, donde se muestra la historia de una joven asaltada por un delincuente, que pide perdón tras ser capturado en Breña.

La señorita sufrió el robo de su celular y tras salir a buscar ayuda, un agente de la policía logró capturar al ladrón y ponerlo de rodillas en el suelo. Al momento de la declaración de la joven, el nervioso delincuente le pidió que no lo denuncie.

"Amiguita, perdóname pues amiguita. No seas malita, por favor te lo pido. Revise mi mochila ya no tengo nada más", acotó para no ser llevado a la comisaría.

"Yo estaba sentada en el carro en la Av. Venezuela y me ha agarrado. Yo estaba así y ha bajado, bajan dijo y me ha arrancado el teléfono y se ha ido corriendo", expresó la joven frente al efectivo policial. Además, confesó que ya había dado por perdido su celular, pero tras recibir el aviso de que el ladrón era perseguido, decidió ir detrás de él para recuperar sus pertenencias.

"Yo me iba a ir ya de largo, pero felizmente un chico me dijo 'baja que está la policía que lo ha perseguido'. Pues he venido detrás porque yo dije ya que voy a hacer si ya me robó. Me iba a ir, pero felizmente me avisaron", añadió.

En el video se aprecia cómo el efectivo policial le pregunta: "¿Reconoces tu celular?". "Sí, este es mi celular. Es un iPhone 13. Está sin case", indica la joven.

Sin compasión alguna

El video viral desató la polémica y controversia, donde los cibernautas no pasaron por alto este cruel acto delincuencial, por lo cual a través de los comentarios mostraron su indignación en TikTok: "Ahora sí se va preso", "Orgulloso de mi Policía", "Esos no cambian, no se perdona".

El video cuenta con cientos de me gustas en la popular red social y más de 50,000 reproducciones. Además, varios usuarios no dudaron en brindar algunas recomendaciones a las víctimas de robo y les instaron a no callar y denunciar a los asaltantes de inmediato para que no queden impunes de sus actos.