¡El colmo! Mujer pide sofá por TEMU y lo que recibe deja en shock a los usuarios en las redes sociales

18/01/2025 / Exitosa Noticias / Virales

El furor por realizar compras a través de Temu se torna cada vez más fuerte. Sin embargo, hay quienes se dejan llevar por la emoción y terminan decepcionados al recibir su pedido, tal y como le sucedió a una mujer que adquirió un sofá por la plataforma de comercio electrónico y dejó en shock a los usuarios al mostrar lo que finalmente le llegó.

Mujer pide sofá por Temu y recibe lo impensado

Una simple compra terminó causando revuelo en las redes sociales, luego de que una usuaria compartiera la insólita experiencia que vivió su madre al pedir un sofá por la popular plataforma Temu.

Y es que la mujer, totalmente confiada en que recibiría un moderno y sofisticado producto para decorar su sala, terminó llevándose una enorme sorpresa al ver que el paquete que dejaron en su puerta era totalmente diferente a lo que imaginaba.

La hija, a través de TikTok, mostró el resultado del pedido que hizo su madre, quien esperaba un mueble con acabados finos y en delicados tonos dorados. No obstante, al abrir el paquete, lo único que encontró fue un cuadro con la imagen del producto que había comprado en oferta.

Mujer se lleva sorpresa con pedido del Temu.

Usuarios quedaron en shock con el pedido de Temu

Como era de esperarse, el video inmediatamente se volvió viral, ocasionando que un gran número de usuarios expresara su sentir ante lo que estaba viviendo la fémina de más de 50 años.

Si bien hubo un grupo que se solidarizó con la mujer por no haberse dado cuenta de lo que pedía, otras personas no pudieron aguantar la risa y terminaron advirtiendo que este tipo de situaciones suelen ocurrir, sobre todo si no se lee con detenimiento las características del producto en cuestión.

"El problema no es Temu, el problema es que el consumidor no lee las especificaciones del producto", "La gente critica a Temu, pero la clave es leer bien la descripción", "Ay, amiga. Una vez me puse a comprar un antibiótico en Amazon y me llegó una caja de libros explicando la creación de los antibióticos", "¿Por qué no leen bien?", "Eso es por no fijarse", fueron algunos de los comentarios que los cibernautas dejaron en la plataforma de TikTok.

De esta manera, se conoció la triste historia de una mujer, quien hizo el pedido de un mueble por Temu, llevándose una gran sorpresa al recibir un cuadro con la imagen del producto.