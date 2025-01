Pamela Franco y su INESPERADO mensaje tras revelaciones de Pamela López sobre Christian Cueva

Pamela Franco no dudó en lanzar inesperados mensajes en sus redes sociales tras las polémicas declaraciones que realizó Pamela López sobre su aún esposo Christian Cueva, como la forma en que trató de recuperar su matrimonio y negó en cada oportunidad tener algún vínculo con la cantante de cumbia.

La trujillana Pamela López hizo impactantes revelaciones en una entrevista a un programa de espectáculos, entre ellas que el popular 'Aladino', en un viaje a España por un proceso de rehabilitación, hizo varios intentos para reconquistarla tras su aparente infidelidad con Franco Viera, incluso recurriendo a actos simbólicos como asistir a la iglesia.

Pero eso no habría sido todo, ya que a pesar de que existían imágenes de "odiosas coincidencias" de él con la cantante, Cueva le juraba que no la conocía y mucho menos había tenido una relación extramatrimonial con ella.

Es tras ello, que todos se encontraban pendientes de la reacción de Pamela Franco tras escuchar que el futbolista de Cienciano "la habría negado". A pesar de que muchos presumían que podría decidir alejarse de él, la artista tuvo una inesperada acción en sus redes sociales como TikTok: ¡aparecer bailando y cantando!

"Sé que hay algo en ti, que me domina el pensamiento. Una atracción, algo especial, te has convertido en lo que anhelo. Voy a conquistar tu amor", se escucha en el video de fondo que Pamela Franco no duda en cantar a viva voz y moverse al ritmo de la música, dejando en claro que está tranquila y no le interesa el escándalo que se armó tras lo señalado por la madre de los hijos de su actual pareja.