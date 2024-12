¡El colmo! Peruano pide árbol de Navidad por TEMU y lo que recibe impacta a usuarios en las redes sociales

07/12/2024 / Exitosa Noticias / Virales

Llegó diciembre, uno de los meses más esperados por los peruanos, no solo por las fiestas de fin de año sino también por ese pago extra que reciben al momento de cobrar sus sueldos. Es así que, con motivo de celebrar la Navidad y decorar su casa, un hombre pidió un árbol navideño por la plataforma de comercio electrónico, Temu, recibiendo como resultado un objeto que dejó impactados a los usuarios en las redes sociales.

Peruano impacta al abrir pedido que hizo en Temu por Navidad

Muchas familias peruanas suelen decorar sus hogares con la temática navideña mientras esperan la tan ansiada Nochebuena. Algunos colocan luces en sus ventanas, balcones, puertas, e incluso arman un imponente nacimiento alusivo al niño Jesús.

Pero algo que no puede faltar, pese a no ser tradición peruana, es colocar el famoso árbol de Navidad en alguna parte de la casa. Por tal motivo, un padre de familia aprovechó que la plataforma Temu ofertaba este tipo de adornos y no dudó en hacer su pedido sin imaginar que recibiría algo totalmente diferente a lo esperado.

El usuario utilizó su cuenta oficial de TikTok para compartir un video en el que mostraba detalle a detalle la compra que había efectuado; sin embargo, grande fue su sorpresa al darse cuenta que el árbol navideño que había solicitado no era de tamaño regular sino una pequeña figura que no cumplía con el propósito de embellecer su casa.

Peruano pide árbol de Navidad por Temu y recibe lo impensado.

Como era de esperarse, el video se volvió inmediatamente viral, sobre todo porque muchos usuarios suelen realizar sus compras en Temu y ver lo que el peruano recibió no causó más que decepción aun que hubo un gran grupo que criticó la acción del sujeto al mencionar que antes de hacer pedido debió revisar la descripción del objeto.

"¿No leen las descripciones?", "Al menos ya tienes un plumero navideño", "Bueno, debiste leer antes de pagar", "Creo que fue culpa del propio señor, seguro no leyó lo que decía en la descripción", "Ahora podrás decorar la mesa de tu casa ja, ja, ja", fueron algunos de los comentarios que dejaron los usuarios en las redes sociales.

De esta manera, se conoció que un peruano pidió por Temu un árbol de Navidad, pero terminó recibiendo uno de un tamaño muy pequeño, que finalmente causó ricas y críticas entre los usuarios de la red social TikTok.