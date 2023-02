25/02/2023 / Exitosa Noticias / Virales

Un enternecedor caso está sacudiendo las redes sociales. A detalle, el suceso engloba a un joven influencer llamado, Jimmy Darts, que ayudó a un invidente a vender todas las escobas y utensilios caseros que ofrecía en la calle, como negociante ambulatorio.

En ese sentido, el video compartido en TikTok evidenció al creador de contenido regalando dinero a Sebastián, un adulto con problemas oculares, que necesita salir a las calles para ganarse la vida. Lamentablemente, su esposa posee un avanzado cuadro de cáncer; lo que empeora su situación.

En esa línea, Darts contó a medios locales que, tras conocer a profundidad el caso, no pudo quedarse de brazos cruzados. Por consiguiente, inició una subasta digital de los artículos de Sebastián, con una elevación monetaria considerable, a fin de recaudar más fondos.

De esta manera, usó la página 'GoFundMe' para invitar a sus amigos y distintas personalidades a sumarse a la iniciativa. Culminado el evento, se logró acumular más de 100 mil dólares para beneficio de la pareja.

Viralizado el caso, miles de internautas aplaudieron las acciones de Jimmy e invitaron a otros influencers a seguir ejemplos como este. Asimismo, los usuarios mostraron su felicidad por conocer que Sebastián y su esposa tendrán un respaldo económico para sus tratamientos clínicos y manutención.

Numéricamente, el corto compartido en la cuenta "@jimmydarts" tiene, por el momento, más de 3 millones de reproducciones, 659 mil likes, 10 mil comentarios y más de 18 mil compartidas.

Asimismo, los textos destacados son los siguientes: "Gracias por demostrar que todavía hay amor en el mundo", "Te quiero mucho, Jimmy", "Se me apachurró el corazón", "Me encanta la voz de Jimmy transmite tanta paz y buena vibra", "Genio Jimmy, Dios te le devuelva multiplicado", "Eres el mejor", "No voy a llorar, no voy a llorar", "Eres increíble, Jimmy", "Hermoso caso, no paro de llorar".

