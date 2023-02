Joven realiza Tik Tok sobre la lista de útiles escolares y desata risas en redes: "¿Es la lista de mi hijo o de todo el salón?"

24/02/2023 / Exitosa Noticias / Virales

Se volvió viral. Un joven, identificado como Gerson García en Tik Tok, hizo un video acerca de la lista de útiles escolares y desató risas en redes. Esta grabación fue reproducida por más de 3 millones de reproducciones y con más de 200 mil "Me Gusta".

Cabe señalar que, en el clip se observa al joven imitar a un padre de familia que recibe la lista de útiles de hijo: "¿Esta es la lista de mi hijo o de todo el salón? ¿Tanto están pidiendo? ¿Cómo me vas a pedir 15 cuadernos, 10 lapiceros, un laptop, si es posible gamer porque al profesor le gusta jugar. ¿Qué es eso?", indicó el joven García al iniciar su video.

En el clip continúa reclamando la gran cantidad de útiles que piden a los menores. "Yo entiendo que mi hijo va a estudiar y es una inversión, pero aquí dice computadora, calculadora científica, asesor de tesis, mi hijo recién va a entrar a inicial", señaló.

Cabe señalar que, en este video, el creador de contenido se refiere al temido inicio de la etapa escolar, cuando el centro educativo pide a los padres de familia materiales escolares para que los menores utilicen estos productos para que realicen diversas actividades y cumplan con sus tareas.

"Aquí abajo dice 'posdata: comprar en la librería del director'", señala el joven en la parte final de su video.

Esta grabación fue comentada por varios usuarios de la red social de Tik Tok, quienes se rieron por la imitación del joven a los padres de familia que reciben la lista de sus pequeños.

"A mí me han pedido 2.000 hojas bond, desinfectante y lejía, ¿mi hijo va a limpiar el colegio?", "Me dio mucha risa, pero me acordé de la lista de mi hijo y me puse a llorar", "De todo el salón, jajaja", "La pura verdad", fueron algunos de los comentarios.