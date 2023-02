23/02/2023 / Exitosa Noticias / Virales

Una enternecedora escena está sacudiendo las redes sociales. A detalle, el caso engloba a un trabajador de una tienda de electrodomésticos que deja encendido un televisor, todas las noches, para que los niños sin hogar puedan ver sus dibujos.

A detalle, el compartido en TikTok evidenció al empleado consultando a dos niños qué tipo de programas debería seleccionar, antes que abandone el establecimiento. En esa línea, quedó constatado que los propios infantes seleccionan el material a visualizar durante la penumbra.

De esta manera, los menores consumen sus animaciones favoritas luego de intensas jornadas de trabajo en las calles. Referente al caso, la propia tienda salió a manifestarse públicamente a pedido de miles de conmovidos internautas.

"En Store Incharge dejamos que los niños sin hogar elijan qué ver en la pantalla de televisión todas las noches", dijo la empresa.

En las redes sociales, los usuarios alabaron a la entidad y al trabajador en particular por la amabilidad con que atiende a los menores, en situación de extrema pobreza. Además, los internautas invitaron a otras empresas a replicar acciones como estas.

Numéricamente, el corto compartido en la cuenta @KaptanHindustan" tiene, por el momento, más de 1 millón de reproducciones, 120 mil likes, 1589 comentarios y más de 12 mil compartidas.

Asimismo, los textos destacados son los siguientes: "Es muy bueno. Nunca imaginé que ser inteligente y sensible al mismo tiempo fuera tan simple", "Un gesto tan hermoso y amable que en realidad no le cuesta nada", "Que Dios los bendiga", "Dios los bendecirá grandemente", "Ese muchacho se merece lo mejor del mundo", "Por situaciones como esta, mi fe en la humanidad aún no se ha perdido", "El muchacho merece un monumento", "Otras empresas deben imitar esto", "Algún día los niños saldarán su deuda. Gracias por ayudarlos a ser un poco más felices".

