"Fieles bendiciones": Niño se queda dormido tiernamente junto a su perrito

En las redes sociales encontramos distintos casos conmovedores donde los protagonistas son los más pequeños de casa junto a sus adorables mascotas. Tal como se demuestra en el video compartido por la cuenta de @florsita1915, en la famosa plataforma china de TikTok, donde un niñito fue visto durmiendo tiernamente junto a su perrito.

En el material audiovisual, de 29 segundos de duración, se ve el preciso momento en que Florsita, el nombre de la madre, comienza a buscar a su hijo, en el techo de su vivienda, pero lo descubre nada menos que descansado en la casa de madera de su perrito de color blanco.

Como la casa está diseñada para las medidas de un perrito, el niño evidentemente no encajaba en la casa de madera y por eso sus piernas sobresalían. Cuando la señora enfoca la escena, muestra cómo su hijo duerme tranquilamente al lado de su fiel amigo 'de cuatro patas' y lo usa como si se tratara de una almohada muy cómoda.

"Como es posible ese suceso... Le descuidé un minuto y miren dónde se durmió. Pobrecito y mi perro se presta para la vaina", se lee en la descripción del breve video. Para luego ser escuchada decir: "No me digas que mi hijo se durmió, no puede ser ¡Austin! Se durmió con el perro, se pasó".