¡Conmovedor! Hombre le confecciona zapatos a sus perritos para protegerlos del calor

26/06/2023 / Exitosa Noticias / Virales

Las personas que tienen mascotas buscan que cada uno de ellos tengan el mejor cuidado, ya que los consideran sus "fieles amigos". Es así como un video compartido en TikTok, nos muestra la paciencia que tiene un hombre al hacer 'botitas' a sus perritos para cuidar sus patitas.

Cuida de sus dos perritos

En el material audiovisual se ve el preciso momento en que la usuaria @aptips, graba a un hombre que jala una carreta y sale a caminar por las calles en busca de plástico que pueda vender a plantas recicladoras. En su trabajo diario cuenta con la compañía de dos perros, a los que considera sus fieles acompañantes.

Luego, en la siguiente escena, el señor comienza a cortar algunos trapos de color rosado. Preocupado por la salud y el cuidado de sus "amigos peludo", el señor decide hacer una especie de botitas para colocar en las patitas de sus dos perritos y así cuidar que no se quemen por el extremo calor de ese día.

Se mostraban tranquilos

La joven usuaria de TikTok, quedó sorprendida por ver cómo el señor mostraba el mejor cuidado a sus perritos, y ellos se mostraban muy tranquilos, como si ya conocieran la rutina.

"Lo más adorable que vas a ver hoy. Quédate al final para que veas como se porta el perrito. Le cuida las patitas a sus perritos y ellos ya saben la rutina", se lee en la breve descripción del clip de 59 segundos de duración.

¿Cómo reaccionan los seguidores?

Como era de esperarse, el video se volvió tendencia rápidamente y generó cientos de comentarios de personas que se mostraron conmovidas por el noble gesto del señor hacia sus perritos. Otros no dudaron en señalar que él mostró amor y empatía hacia sus "fieles compañeros de vida".

"Muy buena idea y lindo gesto al protegerlos del suelo caliente", "no importa de dónde vengamos o en qué condiciones vivamos, si eres bueno con los animales vales oro", "lo más humano que he visto hoy", "ya se la saben los lomitos que es por su bien", "no hay pretextos, cuando los quieres y cuidas", "esa gente vale oro", "los que menos tienen son los que dan más, hermosa persona tu corazón está lleno de amor y eso es felicidad", "seremos pobres, pero nunca pobres de corazón y se cuida a quien se ama", se lee entre los principales comentarios de los seguidores en TikTok.

El video contó con dos millones y medio de reproducciones, 361 mil 300 likes y 406 comentarios, al ver cómo un hombre reciclador decidió cortar algunos trapos y hacer zapatitos para cuidar las patitas de sus dos perritos.