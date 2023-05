Hombre salva a bebé en un coche fuera de control que se dirigía a autopista

07/05/2023 / Exitosa Noticias / Virales

Una aterradora escena sucedió en California. A través de un video, se observó cómo un hombre extraño se convierte en héroe al detener una carriola fuera de control con bebé a bordo.

En las imágenes se observa a una mujer que organiza sus artículos del asiento trasero de su auto en los exteriores de un autolavado de Hesperia en California, cuando una ráfaga de viento se apodera del coche con sus sobrinos adentro. La mujer intenta perseguirla, pero sufre una fuerte caída y lucha por recuperarse.

Según la testigo Donna Gunderson, escuchó los gritos de ayuda de una mujer y luego vio que el bebé se dirigía a la autopista. Es por ello que, su hermano, Ron Nessman, no dudó en detener el coche de bebé para que no llegue hasta los carriles de tráfico que se movían en ambas direcciones.

"Escuché a una señora gritar mientras me dirigía a la carriola y se había caído dos veces. Noté que la carriola iba hacia el tráfico e instintivamente corrí hacia la carriola. Estaba agradecido de haber estado en el lugar correcto en el momento correcto". "Sabía que podía conseguir (la carriola) y la conseguí, y estoy agradecido por eso, porque realmente no me gustaría ver el resultado final si no estuviera allí", dijo Nessman.

La testigo estimó que el tráfico se movía al menos 10mph más rápido que el momento en el que su hermano corrió la carretera. "Hizo todo lo que pudo para levantarse", dijo Nessman . "Todavía estaba conmocionada y estaba llorando".

Cabe resaltar que la mujer que tenía el coche del bebé terminó con las rodillas ensangrentadas.

¿Cómo sucedieron los hechos?

Cuando la carriola está a punto de llegar al flujo de vehículos en la carretera, un hombre desconocido pero de buen corazón, corre para sujetar la carriola fuera de control y salvar al bebé que se encontraba a bordo. El hombre empuja a la carriola y al bebé por el camino de entrada mientras otra persona ayuda a la mujer caída a ponerse de pie. Cuando llega a la mujer, le da un abrazo.

No es la primera vez

Nesmman contó que la última vez que trabajó como camionero, se quedó sin hogar en 2018 cuando la muerte de un ser querido lo desesperó. Su hermana lo acogió hace tres meses, cuando comenzó a reconstruir su vida. Nessman dijo que acababa de llegar de una entrevista de trabajo cuando lo llamó el deber.

"Si quieres algo diferente, vas a hacer algo diferente, y hoy quiero algo diferente de la vida", dijo. Nessman dijo que espera que su nueva fama lo ayude a encontrar trabajo.

Una aterradora escena sucedió en California. A través de un video, se observó cómo un hombre extraño se convierte en héroe al detener una carriola fuera de control con bebé a bordo.

En las imágenes se observa a una mujer que organiza sus artículos del asiento trasero de su auto en los exteriores de un autolavado de Hesperia en California, cuando una ráfaga de viento se apodera del coche con sus sobrinos adentro. La mujer intenta perseguirla, pero sufre una fuerte caída y lucha por recuperarse.

Según la testigo Donna Gunderson, escuchó los gritos de ayuda de una mujer y luego vio que el bebé se dirigía a la autopista. Es por ello que, su hermano, Ron Nessman, no dudó en detener el coche de bebé para que no llegue hasta los carriles de tráfico que se movían en ambas direcciones.

"Escuché a una señora gritar mientras me dirigía a la carriola y se había caído dos veces. Noté que la carriola iba hacia el tráfico e instintivamente corrí hacia la carriola. Estaba agradecido de haber estado en el lugar correcto en el momento correcto", señaló.

"Sabía que podía conseguir (la carriola) y la conseguí, y estoy agradecido por eso, porque realmente no me gustaría ver el resultado final si no estuviera allí", dijo Nessman.

La testigo estimó que el tráfico se movía al menos 10mph más rápido que el momento en el que su hermano corrió la carretera. "Hizo todo lo que pudo para levantarse", dijo Nessman. "Todavía estaba conmocionada y estaba llorando".

Cabe resaltar que la mujer que tenía el coche del bebé terminó con las rodillas ensangretadas.

¿Cómo sucedieron los hechos?

Cuando la carriola está a punto de llegar al flujo de vehículos en la carretera, un hombre desconocido pero de buen corazón, corre para sujetar la carriola fuera de control y salvar al bebé que se encontraba a bordo. El hombre empuja a la carriola y al bebé por el camino de entrada mientras otra persona ayuda a la mujer caída a ponerse de pie. Cuando llega a la mujer, le da un abrazo.

No es la primera vez

Nesmman contó que la última vez que trabajó como camionero, se quedó sin hogar en 2018 cuando la muerte de un ser querido lo desesperó. Su hermana lo acogió hace tres meses, cuando comenzó a reconstruir su vida. Nessman dijo que acababa de llegar de una entrevista de trabajo cuando lo llamó el deber. "Si quieres algo diferente, vas a hacer algo diferente, y hoy quiero algo diferente de la vida", señaló.