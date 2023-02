¡Increíble! Joven clavó una llave en la cara de su amiga sin intención alguna

10/02/2023 / Exitosa Noticias / Virales

Los accidentes caseros son algo frecuente en la vida cotidiana, todos alguna vez sufrieron uno. Sin embargo, el caso ocurrido en Ontario, Canadá, es uno en un millón, y solo al existir pruebas las personas logran creerlo medianamente.

En ese sentido, la historia que narra Renée Lariviere data del 2017, cuando en una madrugada un amigo suyo le tiró un objeto que había solicitado. Tanta fue la potencia del envió, que el artículo terminó alojado en el rostro de la joven.

En un primer momento, la fémina miró incrédula al muchacho preguntando por la "llave", pero al sentir su cara algo pesada entendió la situación. Del mismo modo, pasó con el "amigo" que tras lo sucedido entró en pánico.

"Sentí presión, pero pensé que me habían golpeado en la cara. Mi amigo me dijo que no me moviera y comenzó a entrar en pánico. En realidad, no creí, así que caminé hacia el baño y me miré en el espejo", contó en Tik Tok.

En esa línea, Renée contó el procedimiento quirúrgico al que estuvo sometida para la extracción del objeto. A detalle, apuntó que los médicos estuvieron sorprendidos por la extrañeza del caso, por tal motivo, tomaron fotografías para mostrarles a sus estudiantes universitarios.

"Los médicos estaban asombrados. Había médicos que venían de diferentes salas a verme, pues no lo podían creer. Uno de ellos tomó fotos para enseñárselas a sus estudiantes", indicó.

Al respecto, la joven agregó que su principal temor era quedar tuerta; puesto que el artículo se acercó bastante a la zona ocular. Asimismo, señaló que portar alguna cicatriz nunca primó por encima de su salud visual.

"Tenía miedo, sentí que la presión estaba allí constantemente, era como una presión severa, como si algo pesado estuviera en mi cara. Mi preocupación era el ojo, no me importaba una cicatriz, mi preocupación era si después de esto podría ver", agregó.

Completada la operación, la canadiense llevó un corto tratamiento y continuó con su vida normal. Varios años después recuerda el hecho como una anécdota, pero exhorta y recomienda a las personas a ser precavidas.

