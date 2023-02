Inicia relación por redes y abandona a mujer cuando llega a su país: "Me dejó en la calle"

24/02/2023 / Exitosa Noticias / Virales

Viral. Una mujer informó que fue abandonado por el hombre que le confesó su amor por redes sociales cuando llegó a su país, Ecuador. A través de un video, que fue publicado en la red social de Tik Tok, la mujer reveló que inició una relación por redes, pero que, a los pocos meses, fue decepcionada.

Cabe señalar que, el video lo grabó un pasajero de un taxi, quien le preguntó a la mujer acerca de su situación económica en Ecuador, luego de comprarle los dulces que ofrecía de manera ambulatoria. En dicha grabación, la mujer revela que conoció a un hombre por redes pero que al llegar a Ecuador, él la rechazó.

"Yo conocí a un muchacho por las redes sociales, por el Facebook. Y el muchacho y yo siempre hablábamos y todo", informó.

Asimismo, indicó que su enamorado le pagó los pasajes para que viaje a Ecuador junto a su pequeña, así puedan vivir juntos.

"El muchacho me pagó los pasajes y todo. Quedamos en un acuerdo, o sea, que yo me iba a venir para Ecuador a vivir con él y con mi hija", señaló.

"En lo que yo llego acá a Ecuador, porque el muchacho me manda el pasaje era ecuatoriano, me recibió en el terminal y todo. Me dijo que... no sé, no le gusté", añadió.

Tras ello, el pasajero le pregunta: "¿O sea, y te hizo venir hasta acá?". De inmediato, ella respondió: "(Sí) O sea, después que él vio mis fotos y todas las cosas. Cuando él me ve a mí personalmente no le gusté".



"Me dijo que no era la persona que había visto por fotos. No le gusté, no le gusté absolutamente nada. Me botó pues. ¿Y después de eso quedaste...? Yo quedé en la calle", indicó.

Cabe señalar que, este video fue compartido por varias personas y reproducido más de 4 millones de veces por los usuarios de Tik Tok. Asimismo, algunas personas que comentaron el video pidieron ayuda para que la mujer regrese a su país, mientras que otros indicaron que le podían dar trabajo en Ecuador.

"A mí me pasó lo mismo cuando llegué a Ecuador", "Nunca hay que ir a otro país para pensar en vivor con un desconocido, más con una hija", "Es culpa de los filtros del teléfono", "Pero si ella es hermosa", exclamaron.