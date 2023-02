Joven músico se entera de que tocaría en la boda de su exnovia y rompe en llanto

24/02/2023 / Exitosa Noticias / Virales

¡Qué sorpresa! Un joven músico fue grabado cuando se enteró que tocaría en la boda de su exnovia y rompe en llanto. Este video ya cuenta con más 8 millones de reproducciones en Tik Tok, además con miles de reacciones.

En el video se observa al joven limpiando sus lágrimas y tratando de respirar luego de que se enteró de que tocaría en la boda de su exnovia. Asimismo, se ve cómo una persona le da agua para tratar de calmarlo y él se comienza a reír.

Asimismo, el joven reveló que, a pesar de ya no ser el novio de la mujer que celebraba su matrimonio, su ex suegro fue quien lo atendió con un vaso de agua para tratar de tranquilizarlo.

Luego de que este video fue publicado en Tik Tok, varios usuarios de la red social comentaron y destacaron el "profesionalismo" del joven, mientras que otros contaron las experiencias que vivieron al asistir a matrimonios de sus exnovios.

"Mantuviste el profesionalismo y dejaste ser a quien un día quisiste", épico el final, jajaja", "hasta feliz se puso el chico que le atendió el ex suegro"," yo me hubiera salido"," mis respetos para es amigo esas la actitud", "no te aguantes, yo tuve que decorar la boda de mi ex. Trabajo es trabajo", son algunos de los comentarios de los usuarios de Tik Tok.