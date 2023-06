¡Insólito! Pastor causó polémica por predicar con su versión al ritmo de Bad Bunny

23/06/2023 / Exitosa Noticias / Virales

Muchos padres y pastores buscan la mejor forma de llamar la atención de sus feligreses, como tratando de innovar sus cánticos y sermones. Por ello, el video que se compartió en redes sociales causó gran debate entre sus seguidores al escuchar la versión realizada por un pastor con la canción de un reggaetón muy popular de Bad Bunny.

Dirigida a una feligresa

En el material audiovisual subido en la plataforma asiática de TikTok, se ve cómo el pastor Danny Martínez, de la ciudad de Chicago, se hizo viral al imitar al cantante Bad Bunny y realizar una versión del tema "Me porto bonito".

Según la escena, las palabras del pastor estarían dirigidas para una de sus feligresas. En el canto, el pastor utiliza frases bastantes llamativas que dejan mucho para la imaginación.

"En la iglesia se siente el olor de tu perfume. Tú eres cristiana y yo soy tu cristiano (...) Ella sabe que va a la iglesia y no lo presume. Si yo fuera tu pastor subiera una foto los viernes y los lunes", dice parte de su versión cantada.

Algunos seguidores de la religión alzaron sus voz en contra de esta acción. Muchos le pidieron disculparse por utilizar el templo de Dios para sus juegos.

Reacciones al video viral

Como era de esperarse, el video se volvió tendencia y fue compartido en distintos medios de comunicación. Asimismo, generó miles de comentarios y opiniones divididas de personas que se mostraron indignadas por la actitud del pastor, mientras que otros solo tomaron con buen humor la peculiar escena.

"No le veo gracia", "lo veo muy ridículo, la verdad", "no lo veo nada de malo", "hay diversos comentarios", "es un infiltrado, se sabe bien la canción", "por lo menos al pastor se le entiende lo que dice", "muchos son los llamados pocos los escogidos... no todo que digan señor, señor entrarán en el reino de Dios", "cómo es posible este suceso", "no estoy de acuerdo porque no hace nada malo, solo usa la melodía, no las letras, ok, no veo nada malo en eso", fueron algunas de las principales reacciones de los seguidores en TikTok.

De esta manera, la escena del pastor dando su sermón al ritmo de la canción de "Me porto bonito" del cantante puertorriqueño, Bad Bunny generó gran controversia y muchos feligreses pidieron que tenga más respeto y no se olvide que los niños que asisten a su iglesia aprenden de él.