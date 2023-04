"¿Y la fe y amor dónde queda?": Pastor bota a un feligrés de su Iglesia por no dar diezmo

04/04/2023 / Exitosa Noticias / Virales

Las personas recurren a la Iglesia para poder meditar y encontrar la paz espiritual a través del mensaje de Dios. Muchas de las misas y ceremonias que se desarrollan en la Iglesia solicitan que se dé un diezmo, una donación o aporte económico. Este correspondería al 10 por ciento de las ganancias obtenidas por el feligrés y ha sido un punto de discusión durante años dentro de la sociedad.

Es así como un video publicado por la cuenta de @caef29 en la plataforma china de TikTok ha causado revuelo y polémica por mostrar a un pastor demostrar su descontento al percatarse que muy pocos feligreses dieron el diezmo.

En el video, el pastor botó a un hombre de su Iglesia por no tener diezmo y los demás feligreses decidieron apoyarlo y retirarse junto con él. Además, el hombre indicó que no podía dar una donación económica porque se encontraba sin trabajo.

"Se dice que en caso de que los seguidores de Cristo no aporten el diezmo, el Señor retendrá las bendiciones", indicó el pastor en un momento.

"Yo soy la autoridad aquí"

"Ustedes firmaron la membresía y dice claramente su clase 101 que el pastor tiene autoridad, léanlo, lo dice claro, yo soy el pastor", se le escucha exclamar al pastor en el video, mientras el resto de personas protestaba y, de a poco, se iban retirando del lugar.

Tras los polémicos comentarios del pastor, las personas se levantaron de sus asientos y dejaron solo al hombre, quien comenzó a lanzar improperios y a exigir la presencia de la policía, mientras los acusaba de "robo".

Asimismo, la mujer que graba el video que pronto se volvió viral en redes sociales, manifestó que "no es posible" que el pastor argumente su accionar contra una persona que no tenía los recursos necesarios para dejar el diezmo y que, por ese motivo, se retirará de la iglesia e insta a los demás a salir del lugar.

Video cuenta con 1.3 millones de reproducciones

Como era de esperar, los comentarios no tardaron en llegar y expresar sus opiniones sobre la polémica reacción del pastor al no recibir el diezmo en su misa. Muchas personas criticaron los comentarios que realizó a sus feligreses y manifestaron que "Dios lo castigará"

"Yo y mi esposa somos pastores, no solo que no cobramos sueldo y no contamos la ofrenda, sino que tampoco diezmar y ofrendar es obligación", "yo alabo a Dios en casa, no tengo que ir a la iglesia por eso no voy a ninguna"; "se nota que ese pastor está ahí por interés propio, porque una iglesia no se corre así. La iglesia tiene la autoridad de sacar a ese pastor", fueron algunas de las reacciones de los seguidores de la cuenta de TikTok.

"Ese no es pasto, lobo es", "hasta que algunas iglesias dejen de funcionar como compañía, la fe de muchos se enviará y no se acercarán a estas iglesias", "así hay muchos pastores, la gente debería dejar la iglesia vacía que haga su culto solo, que el karma le llegará a ese según pastor", manifestaron otras personas.