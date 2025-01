Invitó a una compañera a estudiar y ella lo rechazó por no cumplir con sus requisitos: "Ganar 100 mil al mes"

31/01/2025 / Exitosa Noticias / Virales

Un joven quedó desconcertado con la inesperada respuesta que le dio su compañera de clases tras invitarla a estudiar en algún establecimiento como un bar o un restaurante. La chica lo rechazó por no cumplir con su lista de requisitos para una cita.

Lo rechazó por no cumplir con 'su tipo de chicos'

A través de las redes sociales se difundió una imagen que muestra la captura de la conversación por WhatsApp entre dos jóvenes. En ella se aprecia que Nazareno Obregón le propuso a su compañera de facultad juntarse en un bar o una biblioteca para repasar sus apuntes sobre una clase.

Sin embargo, la fémina no dudó en lanzar un rotundo "no" al considerarlo como una cita. La joven le detalló que para que alguien pueda salir con ella con otras intenciones como "conquistarla" debía cumplir una serie de requisitos como tener un gran solvento económico.

Seguidamente, en el chat se ve que la chica no dudó en pasarle la lista que tenía guardada y que, aparentemente, revisaba siempre antes de aceptar una invitación. En primer lugar, explica que Nazareno debía medir más de 1.80 cm, algo que al parecer él no cumplía. Luego, le indica que debía oler a perfume siempre, algo que sí cumplía, pero, según detalló, no era una fragancia que a ella le agrade.

Lista de requisitos para aceptar una invitación

Entre otras de las sorprendentes exigencias que señalaba la mujer era que debía ser gracioso y carismático, que al parecer Nazareno no cumplía tras considerarlo "muy serio".

El cuarto punto era que algo que sí cumplía a la perfección, "trabajar y estudiar", pero a sus esperanzas volvieron a desvanecerse al leer el siguiente requisito: "manos varoniles y grandes, que gane más de 100 mil al mes", así como tener mascota de raza, creer en Dios e ir al gimnasio.

El anteúltimo ítem tenía que ver con el estilo y la vestimenta: "A veces te vestís re bien, como la vez que fuiste en traje, pero otras veces usas buzos de anime que son un espanto", señaló.

Su pretendiente también debe contar con un buen gusto musical, vestirse bien y por último y no menos importante ser lindo, incluso, aseguró que podría pasarlo por alto y "perdonárselo".

Reacciones al rechazo de la joven invitada a estudiar

La publicación realizada por la cuenta @porqueTTarg generó indignación en X (antes Twitter): "Lamentable", "salí de ahí, Maravilla", "cumplo con todas, pero no saldría con una así", "es preferible decirle que no te gusta y listo", "uff, prendé la play mejor", señalaron los internautas.

De esta manera, una vez más, un insólito caso generó polémica en redes sociales. Un joven invitó a su compañera a estudiar sin imaginar que ella lo rechazaría por no cumplir con sus requisitos para tener una cita.