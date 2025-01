31/01/2025 / Exitosa Noticias / Virales

Una mujer generó el debate en redes sociales tras ser captada persiguiendo con una moto a su expareja, quien iba a bordo de un auto. La fémina no dudó en reclamarle por no ver a su hija durante un largo tiempo, sin importarle el qué dirán de los transeúntes.

Mujer reclama a su expareja por su hija

Un video que se viralizó rápidamente muestra el preciso momento en que una mujer, que luce una blusa blanca, pantalón negro y usa lentes, se encuentra conduciendo una moto lineal por el centro de San Fernando del Valle de Catamarca para seguidamente protagonizar un gran escándalo a plena luz del día.

¿A quién perseguía? Nada más ni nada menos que a su expareja, quien estaba a bordo de un auto y al ver la escena que protagonizaba la mujer, decidió grabar el hecho. Durante la persecución, la joven le reclamaba al hombre por no visitar a la hija que tienen en común.

"Hace seis días que no ves a la criatura y te hacés el gran padre", se escucha decir a la chica visiblemente enfadada y furiosa contra el hombre que alguna vez amó. El material audiovisual obtuvo cientos de reacciones en distintas plataformas como TikTok, Facebook y YouTube.

Persiguió a su ex y se desquitó con su auto

Al ver que el padre de su hija no detenía el vehículo, la mujer comenzó a acelerar hasta que de pronto las luces de un semáforo cambiaron a rojo. Ella aprovechó en intentar hacer que el sujeto baje de su auto y ante su negativa empezó a enfurecer más y decidir desquitarse destrozando con cadenas los vidrios del vehículo.

"Te voy a hacer mier..., ya vas a ver. Te voy a denunciar", gritó ante la sorpresa de los vecinos que transitaban por la zona.

Al ver el video y tener conocimiento del hecho, Nancy Luna, la madre del hombre, se expresó en sus redes y apuntó contra su exnuera: "Aquí la progenitora de mi nieta cumpliendo con la amenaza de romperle el auto a mi hijo (esta es la tercera vez que lo hace), ahora falta que cumpla con ma***o, dijo que no va a parar".

Exsuegra indignada con el reclamo de la mujer en la calle

La señora Nancy expresó al medio periodístico 'El Esquiú' que la expareja de su hijo le reclama que hace seis días no ve a su hija y "sí, es verdad, pero lo que no dice es que ella misma impide el contacto con la nena".

"Expongo esto porque estamos hartos. Hace cuatro años que venimos padeciendo a esta enferma", agregó, a la vez que recalcaba que la mujer contaría con más de una decena de denuncias, entre ellas, tres penales en su contra, con fotos, audios, filmaciones y testigos.

De esta manera, una mujer protagonizó un escándalo en plena calle tras no dudar en perseguir a su expareja en una moto y reclamarle por no ver a su hija. Al ver que no le tomaba atención decidió desquitarse con su auto.