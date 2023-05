Joven compra costoso celular en la calle y se lleva sorpresa al llegar al trabajo

05/05/2023 / Exitosa Noticias / Virales

Comprar un celular de segunda mano es un riesgo para todos, y esto quedó demostrado una vez más después que un joven publicara un video donde su amigo compró un celular de alta gama a un precio módico y al llegar al trabajo se dio cuenta que había sido estafado.

El video que pertenece al usuario @zalonne, lleva como título "cuando te venden gato por liebre". La persona que graba empieza preguntando a su amigo que le pasó y también le pide que le cuente como así lo estafaron.

"Yo estaba viniendo para el trabajo, entonces un señor me te enseño un s23 Ultra, y me dijo que me lo vendía a mil soles. Yo le dije que no tengo plata, solo tengo 150 soles", empezó explicando el joven, a quien no se le ve la cara.

Luego, continuó explicando que el señor que le vendió el celular le dijo que no podía venderla el equipo a un precio tan bajo, por lo que el joven dio media vuelta y siguió caminando hacia su centro de labores, pero en ese momento el señor lo detuvo.

"Yo me estaba yendo y el vendedor me dijo ven, ven, ven, te lo voy a dejar a 150, solo porque ya me quiero ir. Y yo pensé que era una buena oferta porque tú tienes el s22 y yo quería el s23 Ultra", continuó explicando el joven.

Después de eso, la persona que graba le reclama que cómo es posible que le hayan vendido un celular superior al suyo a sólo 150 soles, ya que él pagó 3000 soles por el s22 Ultra; además le preguntó si probó el celular antes de llevárselo, y su amigo tuvo una curiosa respuesta.

"Yo lo probé todo y sí era real, luego el señor me quitó el celular y lo guardó en mi bolsillo. Me dijo que tenga cuidado porque me lo pueden probar. Y al llegar aquí me di cuenta que era una maqueta hecha de plástico" finalizó el joven, a quien se le escuchaba decepcionado.

Usuarios de burlaron en redes sociales y comentaron sus experiencias

El video se volvió viral en Tiktok al poco tiempo, pues al momento ya cuenta con 29 mil "me gusta" y supera las 100 mil vistas. Los internautas dejaron sus comentarios burlándose de la estafa y algunos comentaron que les tocó vivir una experiencia similar.