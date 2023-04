¡Insólito! Anciana sorprende a todos al mostrar cómo vive en una casa de papel

17/04/2023 / Exitosa Noticias / Virales

En TikTok descubrimos cientos de historias policiales, judiciales y conmovedoras, así como de superación. Es así como el video publicado por la cuenta de la plataforma china de la periodista Katty Villalobos, causó indignación de sus seguidores al conocer la historia de Amelia Chávez.

En el video se ve cómo Katty Villalobos recorre las calles de Lima y se detienen en un sitio al ver una casa de papel entre la acera y la pista. Por ello, decide acercarse a la vivienda y preguntar a la dueña el motivo del por qué se encuentra viviendo en esa situación en el distrito de Surco.

"Preocupada por saber quién vivía en esa casa"

"Es una casita... Al parecer acá pues ha habido un problema judicial y aquí vive una persona. Quiero saber de qué se trata porque es algo insólito. Mira, tiene hasta su buzón", expresó Katty Villalobos.

La abuelita que vivía ahí manifestó: "A mí me desalojaron de mi casa. Fue un proceso, en realidad una estafa hacia mi madre. Yo estuve apelando y cuando regresé encontré todas mis cosas en un cerro (en la calle). Eso pasó hace cinco años y he tenido que sortear todos los problemas que han venido. (...) A la muerte de mi papá, todos se alejaron de mí y de mi hermana ya fallecida. Ella justamente falleció a consecuencia de todos esos problemas. A ella no le dolió ni la cabeza, pero al final le apareció una hernia que resultó ser un tumor canceroso y falleció. Yo me quedé sola".

Asimismo, manifestó que su medio hermano se apoderó del porcentaje de su madre y le hizo firmar de manera fraudulenta una venta ficticia, de la cual no le dio nada. "Entonces, a raíz de eso y en complicidad con mis otros dos hermanos, prácticamente fueron ganando espacio. Yo no me enteré que hubo esa venta. Utilizaron a mi hermana menor que es muy agresiva. Ella me ha agredido varias veces", manifestó la señora Amelia.

"Las autoridades deberían manifestarse": reacciones al video

Como era de esperarse, los seguidores de la cuenta de TikTok no dudaron en mostrarse preocupados por la situación que atraviesa Amelia Sánchez y solicitaron que las autoridades del distrito de Surco y judiciales se hagan presente para brindar su ayuda.

"La señora no pierde la sonrisa a pesar de todo, no debería de estar en la calle", "una casa tan grande y no pueden darle un cuartito, pobre señora, que las autoridades la ayuden", "ojalá que la ayuden en lo legal", "por favor, los que son abogados apóyenla de corazón. Dios les multiplicará en lo que hagan", fueron algunas de las reacciones de los seguidores de TikTok.