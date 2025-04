Joven se tatúa la cara del alcalde de Comas, Ulises Villegas, y la gente se burla: "Parece Carlos Álvarez"

Un joven ha causado gran sorpresa en las redes sociales al hacerse viral un video donde se reunió con el alcalde de Comas, Ulises Villegas, para mostrarle el tatuaje que se hizo en su honor. Sin embargo, los cibernautas aseguran que el retrato se asemeja más al cómico Carlos Álvarez.

El propio burgomaestre de Comas fue quien primero subió el video en su cuenta oficial de TikTok, donde expuso el momento en el que sostuvo un encuentro con un joven que llegó hasta su oficina desde Lurín.

Este clip se hizo viral rápidamente y los usuarios lo compartieron en diversas redes sociales, donde los internautas dejaron comentarios asegurando que el tatuaje del joven parece que fuera en honor al humorista Carlos Álvarez.

El último miércoles, 23 de abril, el Ministerio Público reveló que el alcalde de Comas, Ulises Villegas, ha sido sentenciado a seis años de prisión por el delito de colusión agravada.

Según la información, este proceso legal data del 2017, cuando el burgomaestre era representante de una empresa que entregó una obra inconclusa a la Municipalidad de Independencia. Además, se indicó que la pena se encontraba con ejecución diferida, por lo que la autoridad edil no sería recluido en una institución penitenciaria.

Ante ello, Ulises Villegas se pronunció y aseguró que, pese al fallo del Poder Judicial, se mantendrá firme en el cumplimiento de sus funciones.

La autoridad edil consideró que la sentencia es una persecución política y acusó a la Fiscalía de querer desinformar a la población.

"Señores del Ministerio Público no se presten, no caigan en temas políticos para querer asustar a la población. Ustedes no pueden sacar un comunicado mal informando a la opinión pública. Acá seguiremos con las actividades y gracias a los vecinos de Comas. Informen bien de una denuncia del año 2017 que no tiene nada que ver la Municipalidad de Comas o mi función de alcalde", precisó.