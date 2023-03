Joven venezolana que baila la música de la selva en Miraflores desata risas en redes: "Creo que quiere ir al baño"

06/03/2023 / Exitosa Noticias / Virales

El video de una joven venezolana que baila la música de la selva en Miraflores se volvió viral en Tik Tok. Este hecho fue grabado en el parque Kennedy, cuando la mujer ve a unas personas tocar la música de la selva. Ella no aguanta seguir el ritmo de la canción y baila de inmediato. "Ahora sí, haz lo tuyo", le dice su compañero, quien graba el video.

Luego de que los singulares pasos de la mujer sean publicados en redes, los seguidores del usuario de Tik Tok se quedaron desconcertados por los sucedido y señalaron que la ciudadana venezolana debe de practicar su baile. "¿Se lo dices tú o se lo digo yo?", dijo una usuaria de la red social.

Cabe señalar que, en Tik Tok, varias personas publican videos bailando, con el fin de llamar la atención de los usuarios, recibir elogios y obtener más seguidores. Sin embargo, este no fue el caso de la joven venezolana, quien tuvo la intención de realizar un buen baile, pero, de acuerdo a los tiktokers, hizo lo contrario.

"Díganle la verdad", "Creo que quiere ir al baño", "Era de la selva, no tambor", "Al menos lo intentó", "Ella pensaba que era tambor", "No es así el ritmo de la selva", "No pasa nada, le falta mover los pies es saltar", fueron algunos de los comentarios.

Tras ello, la usuaria venezolana indicó que se equivocó de ritmo con uno de su país, el tambor venezolano. "Ups, me equivoqué", dijo la bailarina en TikTok.

Joven venezolana recibe mensajes de apoyo

Luego de ser difundido el video en la red social de Tik Tok y en otras plataformas, la ciudadana también recibió el apoyo de otros usuarios, quienes destacaron lo divertidos pasos que realizó delante de los transeúntes.

"Me gusta la alegría que transmite", "Bailan lindo las chamas", "No le pares bola a malos comentarios, gracia por gustarte lo nuestro", "Esta también es tu casa tu segunda Patria y tierra tu pueblo PERÚ recibe sus nuevos hijos con los brazos abiertos un abrazo bendiciones", "No te preocupes linda la intención es lo de bueno .. espero que sigas aprendiendo los pasos de la selva", fueron las palabras de apoyo de algunos internautas.

Este video de la joven venezolana que baila la música de la selva en Miraflores cuenta con más de 300 mil reproducciones, más de 10 mil 'Me gusta' y más de 300 comentarios.