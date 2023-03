05/03/2023 / Exitosa Noticias / Virales

Una niña de 5 años decidió emprender y realizar las actividades que le gusta para recibir una compesanción monetaria. En un video de Tik Tok, la pequeña informa que abrió su salón de belleza y que su primer cliente fue su tío, quien le brindó el apoyo necesario para que la menor logre cumplir sus sueños.

Cabe señalar que, en la grabación, se observa a la menor atender a su tío en su salón de belleza y aplicar varios productos en su rostro para renovar su imagen. Este video fue difundido en la cuenta de Nik Gómez (@nikgomez8), quien sería el tío de la menor.

Asimismo, en el clip, se muestra a la niña cobrar por sus servicios en dólares. Este video se hizo viral en redes, debido a que varios usuarios de Tik Tok compartieron el emprendimiento de la pequeña con familiares, amigos, conocidos y con otros usuarios de la red social.

Además, la publicación de Nik Gómez cuenta con más de 2 millones de reproducciones. En este se le ve compartir un agradable momento con la niña y señalar lo siguiente: "cuando tu sobrina monta un estudio de belleza y eres su primer cliente", "me explica el tipo de maquillaje... Ya valí"".

En el video, también se observa a la pequeña aplicar el rimel a su tio. "Retoque para difuminar, ya casi está listo el modelo", se lee en el clip.

Antes de finalizar el video, Nik bromea que está listo para participar en una película de Hollywood: "ahora sí estoy listo para 'Piratas del Caribe'".

Asimismo, luego de que una persona también sale en el video, el usuario señala: "atrás está la siguiente víctima, perdón, el siguiente cliente".

Al ver su maquillaje, mientras graba, el hombre dice que se está sintiendo "bichota", en referencia a la canción de Karol G, y cuando la pequeña finaliza. Él dice que se siente "potra, salvaje, amazona, diosa, mami y señora... soy la bichota mapache, ayuda".

Niña cobra en dólares

Luego de ello, informa que la pequeña le cobrará en dólares: "dice que me va a cobrar en dólares y yo gano en pesos... me cobró 300 dólares, me tocó pagarle con dos chocorramos y una gomita".

Reacciones luego de que niña abre salón de belleza

Tras ello, varios usuarios comentaron el video: "imagínate que se convierta en una maquilladora profesional y tú digas: 'yo fui su primer cliente'", "el mejor tío del mundo", "bichota mapache, qué linda, Dios la bendiga, eres el mejor tío y el mejor modelo", "estoy segura que siempre confiará en ti", "quedaste guapa", "en el futuro será una gran maquilladora y ya verás que valió la pena ser su primer cliente".