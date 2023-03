La pausa activa de un grupo de trabajadores causó revuelo en las redes sociales

20/03/2023 / Exitosa Noticias / Virales

El video compartido por @karitoocas29 generó sensación en las redes sociales como TikTok al mostrar a un grupo de personas realizar una serie de ejercicios de estiramiento, pero al ritmo de una canción popular a inicios del año 2000: Maomeno, del grupo Axe Bahía.

En el clip se ve cómo los trabajadores realizan una serie de movimientos de la reconocida coreografía de Axe Bahía y saca más de una risa de cada uno de ellos. Aunque al inicio se ve a algunos realizar los pasos de forma rígida, poco a poco se les nota más confiados. ¡Definitivamente, parece que sí se relajaron!

Seguidores reaccionan

La pausa activa realizada por la instructora de esta empresa generó más de un peculiar comentario en TikTok.

"No se si las mías eran pausas activas o vergüenzas públicas", "en donde envío mi cv como asistente administrativa", "excelente, la energía es fundamental", "En donde dejo mi CV de auxiliar contable para estar con ustedes", "mi dignidad ahora si ya se esfumó", "creo que voy a dirigir las pausas activas en mi trabajo, me sé todos los coreos de Axe Bahía", "todo estupendo, pero solo podría tener pausas activas si me sobrara tiempo (cosa que no sucede)", comentaron algunos.

"Existe algún problema si las pausas me las doy sola en el trabajo", "ya nos toca la pausa activa, eso esooo la niña de pantalón rosaaditoo", "dándolo todo", "jajajajaja el largucho de la derecha es muy chistoso, ahora entiendo la risa burlona de la que filma", "cuando la maestra de kinder cambia de profesión", "eso no es nada, en mi chamba hay de todo... Hasta sapito", agregaron otros.

¿Qué son las pausas activas?

Las pausas activas son breves descansos durante los cuales se realizan actividades como ejercicios de movilidad, estiramientos, cambios de postura con ejercicios de respiración. Estos movimientos permiten a los trabajadores cambiar su rutina habitual con el objetivo de reducir la fatiga, prevenir el estrés y evitar la aparición de disfunciones musculoesqueléticas.

Según especialistas, realizar estas activas brindan muchos beneficios: nos permiten hacer un descanso, estirar para luego retomar la actividad laboral, activan a circulación sanguínea de los músculos, facilitan la capacidad de atención óptima y previene el estrés crónico, ya que ayuda a tener una apertura mental y generar soluciones a conflictos de manera más efectiva.

Asimismo, se recomiendan realizarlos en periodos de 5 minutos cada dos horas de trabajo, mínimo 2 veces al día. Lo ideal es hacerlos en la mañana o antes de empezar el turno como calentamiento muscular que prepara el cuerpo para la jornada laboral y la segunda vez puede ser a mitad de jornada o final de ésta con el objetivo de relajar o estirar los músculos fatigados.