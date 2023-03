Dos hombres recrean la escena de Jack y Rose de "Titanic" en plena lluvia

A pesar de las intensas precipitaciones que vive el país debido al ciclón Yaku, dos hombres decidieron sacar lo mejor de su buen humor en un video que se volvió viral en TikTok.

En el video compartido por el usuario Franklin Angulo Valiente, se observa a dos señores en la calle en plena lluvia. Uno de ellos se encuentra con la parte superior del cuerpo descubierto, en una tina con una escoba en mano, simulando ser un remo; mientras que el otro simula estar "ahogándose", tirado y cubierto de agua por las precipitaciones.

Con la música de fondo "My Heart Will go on" de la reconocida película Titanic, uno de ellos comienza a gritar ¡Jack!, ¡Jack!, causando más de una sonrisa a sus seguidores de TikTok.