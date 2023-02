Ministro Demartini sobre gobierno de Dina Boluarte: "Legalmente, no somos de transición"

20/02/2023 / Exitosa Noticias / Virales

El ministro de Desarrollo e Inclusión Social, Julio Demartini, confirmó que el gobierno de Dina Boluarte "no es de transición" debido a que todavía no se ha concretado un adelanto de elecciones generales porte del Congreso.

En esa línea, remarcó que la presidenta de la República, Dina Boluarte, viene reuniéndose con los partidos políticos que tienen representación en el Congreso, precisamente para influir respecto a las demandas del pueblo.

"Es cierto que nosotros hemos dejado estos proyectos de ley ante el Congreso. Pero el Congreso proviene de los partidos políticos. Por eso, ella está reuniéndose con los partidos, porque, si lo que ya hemos hecho aparentemente no se está tomando, pues son los partidos los que tienen que influir en la representación nacional que han presentado a la población que demanda algunas decisiones", declaró para Canal N.

Demartini Montes explicó que, si existe una intención de adelantar los comicios, el deber de la mandataria Boluarte Zegarra es gobernar el país mientras el Congreso continúa trabajando para llegar a un consenso.

"Mientras no se tomen esas decisiones, nosotros, como Ejecutivo, tenemos que seguir gobernando, porque esa es la responsabilidad que nos confiere. Por lo tanto, tenemos que tomar acciones de Gobierno de corto, mediano y largo plazo. Podemos tener la intención, pero, legalmente, no somos un Gobierno de transición, porque todavía no hay una decisión en el Congreso", agregó.

Por otro lado, el titular del MDIS se pronunció sobre el reportaje de Cuarto Poder donde muestra el costoso buffet del comedor del Congreso. Al respecto, mencionó que los congresistas "deberían evaluar y reconsidera esa inversión en alimentos".

"Algunos congresistas no deben estar de acuerdo con una inversión tan importante. Ellos son responsables de la administración de sus recursos", manifestó.