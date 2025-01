Mujer lanza insultos racistas contra cobrador de combi por no aceptar medio pasaje: "Cholo de m..."

23/01/2025 / Exitosa Noticias / Virales

Un video que circula en redes sociales muestra a una mujer lanzando insultos racistas contra un cobrador de combi, tras un desacuerdo sobre el cobro del medio pasaje. El incidente, que ocurrió en pleno transporte público, ha desatado un intenso debate sobre la actitud de la pasajera y el cumplimiento de las normas de transporte en el país.

Polémica por el medio pasaje

El incidente se desató cuando la mujer reclamó el cobro indebido del medio pasaje, argumentando que tenía derecho a pagar menos debido a su condición de estudiante.

Sin embargo, la situación escaló rápidamente con insultos hacia el cobrador. "Yo no pago lo que se me da la gana, es lo que a mí me cobran. Bruto de mi**da. Cholo de mi**da", expresó la pasajera con evidente molestia.

La mujer continuó lanzando comentarios ofensivos: "Una cosa es ser cholo y otra cosa es serrano". Por su parte, el conductor de la combi respondió: "No tienes para pagar pasaje".

A esto, ella replicó: "Es mi derecho, bruto de mi**da porque he estudiado, pero tú te vas a quedar como piraña toda tu vida. No tengo plata, pero tengo estudios, pero tú vas a morir como piraña".

Una mujer propaló insultos racistas contra cobrador de combi por controversia sobre cobro de medio pasaje:



"Tengo estudios, pero tú vas a morir como piraña", expresó la universitaria con aparentes estudios superiores. pic.twitter.com/OlLu4AkK5M — Roger García (@RogerAderly) January 23, 2025

Reacciones en redes sociales

El video se difundió rápidamente en plataformas como TikTok y X (antes Twitter), generando una ola de comentarios divididos. Algunos usuarios señalaron la importancia de respetar el medio pasaje, destacando que muchos transportistas no cumplen con esta norma.

"El tema está en que deben respetar el medio pasaje y algunas combis no lo hacen", señaló un internauta, algo con lo que muchos estuvieron de acuerdo. Sin embargo, otros resaltaron que todo debe pedirse con respeto: "De acuerdo, es injusto, pero no nos faculta para agredir verbalmente o peor aún, discriminar", respondió otro usuario.

Sin embargo, algunos justificaron los comentarios de la pasajera, minimizando los insultos racistas. "Pero es verdad pues, es cholo y es serrano. ¿Cuál es la ofensa? Aparte, no cobra el medio pasaje", escribió otro usuario.

"Podrá tener todos los estudios del mundo, pero cero educación. Así no llegará ni a la esquina", comentó otra usuaria, destacando la contradicción entre su conocimiento académico y su comportamiento.

El incidente en el que una mujer lanzó insultos racistas contra un cobrador de combi por no aceptar el medio pasaje continúa generado una amplia discusión en redes sociales. El video del enfrentamiento evidencia tanto la controversia sobre el cobro del medio pasaje como las actitudes discriminatorias que persisten en diversos contextos sociales.