Alejandra Baigorria y Said Palao transmitirán su boda, pero con una seria condición: "La gente lo pide"

Alejandra Baigorria está próxima a contraer matrimonio con Said Palao. Es así que, en medio de todos los preparativos, la empresaria reveló que está pensando en transmitir su boda a pedido de sus fans, pero dejó en claro que ello se daría con una serie y contundente condición. A continuación, te brindamos todos los detalles.

Alejandra Baigorria estaría a punto de seguir el mismo camino que Gisela Valcárcel y Roberto Martínez. Y es que la empresaria textil está pensando seriamente en transmitir la ceremonia de su boda, pero para ello, sus fans tendrán que aceptar una importante y crucial condición: Pagar para verla a través de la señal de YouTube.

"La boda probablemente va a ser transmitida, pero en mi canal de YouTube. Está en conversaciones, lo que pasa es que todas las abuelitas se encuentran conmigo y me dicen: 'por favor, Ale, lo que más desearía es verte, verlo en vivo'. La gente quiere y si la gente lo pide", señaló en un primer momento para las cámaras de 'Estas En Todas'.

En esa línea, remarcó la existencia de personas que criticarían su boda, por lo que no dudó en asegurar que si "van a rajar" de su momento especial, que primero paguen para después hacerlo con gusto.

"Aparte, sean sinceras, si me van a rajar, que me rajen pagando en mi canal de YouTube, así de fácil. Se suscriben, pagan y después rajen", bromeó la futura esposa de Said Palao.