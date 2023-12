Multitud expulsa a joven del anfiteatro del parque Kennedy por beber alcohol: "Esto no es el Huaralino"

Durante muchos años, el Parque Kennedy ha congregado multitud de personas para bailar en el pequeño anfiteatro del lugar, sin embargo, hace unos días un grupo de personas expulsó a una joven que estaba bebiendo alcohol mientras se divertía junto a todos.

El video fue publicado por el usuario Víctor Ly (@victorlyperu), y en el mismo se puede ver que hay muchas personas divirtiéndose sanamente en el anfiteatro que se ubica en el conocido parque de Miraflores. Todos bailaban al ritmo de el tema 'Serpiente' de la agrupación Armonía 10.

Entre la multitud de gente que se divertía, cantaba y bailaba a viva voz, una señora le indicó a una joven que tenía una lata de 'Four loko' en la mano, que se retire. Incluso el personal de sonido tuvo que apagar la música hasta que la mujer se vaya voluntariamente.

Apenas la joven se fue del lugar, las personas continuaron bailando. El clip ha generado opiniones divididas entre los internautas aunque la mayoría apoyó el hecho que la joven haya sido desalojada, pues el anfiteatro del Parque Kennedy ha sido siempre un lugar de sana diversión para los adultos y adultos mayores.

"Me parece bien. Es el parque Kennedy, no el Huaralino", "Está bien, si dejas a unos luego se multiplican, además el parque es un lugar de sana diversión", "No veo que la señorita se haya comportado mal, demostró educación", "Es que uno no se empila así de fácil", "Muy bien hecho, sino parecería una cantina con puras borrachas", "Es un parque es para ancianos", se lee en comentarios.