¿Sabías que pueden robarte por tu televisor Smart?: Conoce 5 cosas que puedes hacer para configurar de manera segura tu Tv Smart

31/03/2023 / Exitosa Noticias / Virales

Si bien es cierto estos televisores te ofrecen una gama de aplicaciones para hacer más grandiosa tu experiencia al ver televisión, también puede activar las alarmas a los ciberdelincuentes. Hoy Exitosa te da a conocer 5 cosas que puedes hacer para configurar de manera segura tu Tv Smart.

Al estar mucho tiempo conectadas y recabando información, las Tv Smart, son una puerta abierta para que los ciberdelincuentes accedan a la configuración de tu dispositivo y decidir qué hacer con tus datos registrados. Algunas apps que descargues pueden llegar a ser maliciosas, si las descargas de sitios no oficiales. Por ello debes estar atento a las recomendaciones que te ofreceremos.

1. Crear una cuenta segura

Al crear tu cuenta debes utilizar una contraseña fuerte. Luego debes acceder a la configuración de privacidad y seguridad del dispositivo. Una vez allí debes modificar diferentes parámetros, que nos permiten gestionar el uso que se hace de nuestros datos personales por parte del fabricante.

Lo más importante es que gestiones permisos a la hora de acceder a diferentes aplicaciones instaladas en tu Tv Smart. De esta forma, podrás anular aquellos que no te interesen o eliminar las apps que ya no utilices o no te inspiren confianza.

2. Actualizaciones automáticas

Son muy importantes, porque corrigen fallos y brechas de seguridad. Por ello, es importante que configures las actualizaciones de tu dispositivo para que se lleven a cabo automáticamente, minimizando el tiempo para que nuestro Tv Smart pueda ser vulnerado por los ciberdelincuentes.

3. Descarga aplicaciones fiables

Es muy importante este punto, porque es habitual querer instalar todas las aplicaciones posibles para sacarle el máximo provecho a nuestra Tv Smart. Se recomienda instalar algunas aplicaciones que nos proporcionen una capa extra de seguridad como los antivirus.

4. Blindar el router

El router es el comienzo de la seguridad de nuestra red. El uso de contraseñas robustas o fuertes y el filtrado de direcciones MAC pueden ser beneficiosas para proteger nuestra Tv Smart.

5. Navega de forma segura

Evita ingresar a webs que no dispongan de un sistema de cifrado seguro (HTTP) y aquellas sin certificado digital. También, recuerda no guardar tus contraseñas en el navegador para evitar poner en peligro tus cuentas, en caso tu televisor fuese intervenido por los ciberdelincuentes.

Por último, no hagas clic en cualquier ventana o mensaje que te pueda aparecer, contrasta la información antes de realizar una acción de la que no estés seguro.