¿Sin agua en casa? Hombre usa atracciones del Parque de las Aguas de Piura para BAÑARSE

18/02/2025 / Exitosa Noticias / Virales

Un hombre no tuvo mejor idea de usar una de las piletas del recientemente inaugurado Parque de las Aguas de Piura para bañarse. El hecho fue grabado y se viralizó por las diversas redes sociales.

Pileta es usada como ducha

Luego de que en la región de Piura se estrenase su propio establecimiento interactivo con agua, las críticas a las autoridades no se hicieron esperar por el problema hídrico que sufre la región.

A esto se le sumó la presencia de Edu Alberto Junior Saavedra Cóndor, quien es el hombre que apareció como protagonista en el video donde se baña con el agua de una pileta del Parque de las Aguas.

Allí se puede observar como el joven se acerca al lugar con jabón y shampoo para proceder a ducharse. Incluso se observa como otro usuario intenta persuadirlo, pero él hace caso omiso.

Finalmente, se supo según la subgerencia de Fiscalización y Control Municipal de la Municipalidad Provincial de Piura que el ciudadano fue multado con un monto a pagar de S/. 1070 por alterar el orden público.

Asimismo, la curiosa interacción entre el infractor y el lugar recreativo generó diversas opiniones y comentarios en los sitios donde se difundió el vídeo que lo muestra como usa la pileta como ducha.

Críticas hacia el Parque de las Aguas de Piura

La acción de Edu no fue tomada solo con humor por parte de los usuarios. Algunos aprovecharon para exponer los problemas de la región por la falta de agua. Incluso mostraron "apoyo" por el hecho de que varias viviendas no cuentan con agua potable.

De igual forma, se criticó el costo que tuvo la construcción de dicho Parque acuático y como esa inversión pudo haber ayudado a comunidades de la región con problemas de acceso a un sistema de pozos.

Es así como un hombre usó una pileta del Parque de las Aguas de Piura para ducharse con jabón y shampoo incluidos. Su acción fue grabada y subida a redes, lo que generó varias reacciones.