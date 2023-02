Video: Alberto León Jaramillo reveló cómo obtuvo el papel de Saul Gutiérrez en "Yo soy Betty, la fea"

20/02/2023 / Exitosa Noticias / Virales

¿Quién no lo recuerda? Sin duda alguna, uno de los personajes más emblemáticos de la serie 'Yo soy Betty, la fea' es Saúl Gutiérrez, el jefe de recursos humanos de la icónica 'Ecomoda'.

En así que, el actor argentino Alberto León Jaramillo, contó todo en la cuenta de TikTok Actor Colombiano sobre cómo logró el papel.

En ese sentido, León Jaramillo indicó en una pequeña entrevista subida a la plataforma, que realizó un casting que estuvo plagado de improvisación, pero que sirvió para divertir a todos los productos y el equipo de la telenovela.

"Hicimos un casting muy improvisado, muy jugado, nos divertimos mucho y todo el mundo quedó feliz", apuntó en primera instancia.

Sin embargo, no confiaba en que haya conseguido el rol, hasta que, al día siguiente, recibió una llamada de los directores aseverando que seria parte del rodaje y que no iba a interpretar a 'El Cheque', sino a Gutiérrez, quien deslumbró a todos por sus características frases en ingles combinado con castellano.

"Listo, nos fuimos para la casita y después viene mi gran noticia. No te ganaste a 'El Cheque', te ganaste a Saúl Gutiérrez, el jefe de personal que no contrata a Betty en el capítulo uno", prosiguió en una divertida entrevista.

Mira a 'Guti Gut'

Algunos internautas, sorprendidos por la historia del actor naturalizado colombiano, resaltaron su carisma y la chispa que le entregaba a la serie más exitosa de la televisión con sus comentarios.

Otros, brotaron todo su amor al querido 'Guti Gut', quien mantenía una línea super profesional cuando tenía que despedir al personal del negocio sino cumplía con las expectativas.

"Me gustaban sus frases en inglés, cada vez que practico inglés me acuerdo de 'Guti Gut'", "Lo amo Guti Gut, ¡no me despida!", "Mejor que quedaste de inconfundible Gutiérrez", finalizó.