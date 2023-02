Video: ¡Toma en cuenta! Joven contó cómo es la vida de un inmigrante en Estados Unidos y genera debate en TikTok

23/02/2023 / Exitosa Noticias / Virales

¡A tener en cuenta! Muchas personas tienen planeado viajar a Estados Unidos para cumplir el "sueño americano"; sin embargo, en la actualidad se ha convertido en todo un proceso para que uno, se pueda afincar en el país norteamericano.

El video en cuestión, fue subido por la usuaria, @wxyale en la plataforma TikTok, titulado: "Nadie te dice antes de venir a USA" y ya cuenta con más de 200 mil reproducciones.

En ese sentido, Nichole, quien es oriunda de Colombia, mencionó que los estadounidenses, son personas "interesadas y que siempre buscan algo a cambio o, todo lo ven plata".

Por consiguiente, criticó los elevados costos de los diferentes sistemas de salud que existen en dicha nación y el trato que uno recibe si es que no posee un seguro médico.

Sin embargo, algunos usuarios arremetieron contra la protagonista del clip, aseverando que han "conseguido" los documentos necesarios para atenderse oportunamente en los nosocomios de los diferentes estados.

"A mí la salud sí me ha parecido costoso, pero en urgencia atienden todo lo necesario y después llega la factura a la casa"; "Yo conseguí seguro médico del estado y me cubren todos mis gastos médicos, dentales, emergencias, etc".

Otro caso del "sueño americano"

Una joven relató su pesadilla al intentar ingresar a EE.UU. fuera deportada. Este es el caso de Lu Bigoni, una usuaria argentina que brindó su experiencia sobre cómo fue extraditada.

A su llegada al aeropuerto, indicó que un agente de Migraciones se acercó a ella, puesto que le pareció sospechoso que ostente tal cantidad en su equipaje.

"Entonces consulté a una agencia de turismo que es con la que siempre sacó los pasajes y me dijo que no había problema. "Me había llevado mucho porque tenía lo que tenía del trabajo de hace siete meses, la tarjeta de crédito y aún tenía que cobrar una parte: era bastante".

Señaló que los efectivos del recinto, la desplazaron a un cuarto, en la que se encontraban decenas de latinos que, para sorpresa de ella, en cuestión de minutos recibió el mensaje de que estaba expulsada.

"Me mandaron a un cuartito que estaba lleno de latinos. Me llaman a mí y sin darme motivos, me dicen: estás deportada. Me hicieron pruebas de ADN, me sacaron fotos, todo, como si estuviese presa. Me rompieron las zapatillas que tenía puestas y me llevaban escoltada entre dos policías como si hubiese robado".

Por último, ya en Argentina nuevamente, apuntó que fue un momento complicado y que no se lo desearía a nadie; dado que considera que es el peor día de su vida.

"Fue un momento angustiante y la pasé muy mal, hasta el día de hoy me cuesta hablarlo, uno de estas cosas aprende y sabe que para ir a esos países tiene que ir con todas las cosas en regla. Fue el peor día de mi vida".