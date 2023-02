23/02/2023 / Exitosa Noticias / Virales

No cabe duda que el peruano siempre intenta sacar ventaja de cualquier situación. En ese sentido, el reciente caso engloba a un chofer de tráiler que raspó el espejo de un lujoso Audi y no tuvo vergüenza en ofrecer diez soles para la reparación al dueño del vehículo.

A detalle, el video fue compartido por el propietario del ostentoso carro a través de la plataforma TikTok. En el corto, quedó evidenciado el cómico momento entre ambos conductores. Afortunadamente, el pequeño infortunio no alteró a ninguna de las dos partes; lo que causó gracia a los internautas.

"Miren mi causa me ha chocado, me ha chocado mi Audi, y diez soles me quiere dar. ¿Qué opinan de eso? Diez soles me quiere dar, Increíble. Mejor dame tu carro", dijo el damnificado en la grabación.

Viralizado el caso, miles de internautas reaccionaron satíricamente por las acciones del piloto del tráiler. Asimismo, aplaudieron el control sobre sus emociones del perjudicado; puesto que la mayoría de personas reaccionaría de la peor manera, entre insultos y golpes al otro conductor.

Numéricamente, el corto compartido en la cuenta "@mel.falca0" tiene, por el momento, más de 100 mil reproducciones, 16 mil likes, 1422 comentarios y más de 274 compartidas.

Asimismo, los textos destacados son los siguientes: "Bien pagado", "Diez soles, bien pagado", "Yo te doy cinco soles", "Yo no te daba nada", "La pregunta es ¿Quién le paga a quién?", "De seguro en un punto ciego del camión no lo vio", "Un carro del heladero vale más", "Bueno, al menos no se pelearon", "Me dio risa la reacción de los dos", "El señor quería que lo sigas, él te arreglaba el carro. No era gran cosa", "Lo que no sabes es que un tráiler cuesta mucho más que un simple Audi", "Morí de risa".

